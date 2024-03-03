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女神同行丨林襄帶製作組見家長　宅男女神大方與男主持齊浸野溪溫泉

娛樂 17:15 2024/03/03

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女神林襄表示放假也要早起吃早餐。

HOY TV全新綜藝節目《女神同行》由星演藝人阮偉倫（阿倫）、林躍翰（John）、康志維（康師傅）主持，一連15集跟住女神返鄉下，帶同十位台灣女神包括：林襄、林莎、壯壯、雅涵、短今、Yuri、慈妹、林可、苡萱、上晏。

她們將會分別帶3位主持回到自己老家，走訪對女神們別具意義的私密景點，重溫那些年的約會地點，更即場「見家長」。

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女神林襄率先登場 

今次《女神同行》最特別是由女神們主導行程，不但深入介紹老家的隱秘景點及美食，亦會分享一些不為人知的兒時回憶；節目內多位女神的家人更罕有上鏡，透過她們與家人的簡單互動，讓大家了解女神「貼地」一面。

《女神同行》首集便由林襄率先登場，帶阿倫及John遊覽士林區社子，探訪林襄兒時成長的地方。節目開拍10分鐘就遇上驚喜，原來拍攝地附近便是襄爸的小店。

林襄帶拍攝團隊突擊爸爸店鋪。

林襄雀躍地帶拍攝團隊入內介紹爸爸，一進門便熱情打招呼道「爸B你在幹嘛?」還邊用心宣傳自家製作的LED燈，十分可愛！襄爸對突然出現的女兒，雖然在鏡頭前不露聲色，但仍難忍見到女兒的高興。

隨後，林襄便帶隊到她最愛的早餐店介紹家鄉的味道，那裡的蛋餅外表平凡，但味道非凡！受林襄極力推薦。作為早餐愛好者的她更表示自己就算放假也會一早7、8時起床吃早餐。林襄還故作神秘地說稍後要帶兩位男主持做「微體力活」。

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林襄喜歡去陽明山約會

及後，一行人跟隨林襄深入山上，原來林襄要帶男主持來體驗北投的攀岩。為鼓勵有畏高的John突破自我，林襄即場施展啦啦隊的應援打氣，超有活力的女神應援也感染了John原本緊張的心情，兩位男主持立即幹勁十足，完成了攀岩挑戰。

注重浪漫氣氛的林襄更大爆自己喜歡去陽明山夜景咖啡廳約會，之後也帶了兩位男主持到陽明山的一間隱世小木屋喝咖啡食蛋糕。

林襄帶主持到陽明山一間隱世小木屋喝咖啡食蛋糕。

林襄浸野溪溫泉

陽明山是著名的溫泉勝地，林襄特此帶阿倫、John到陽明山一個野溪溫泉，試浸當地的白硫橫泉。John乘機打探女神喜好，問到想不想約會時來野外行山和溫泉，林襄就笑指如果剛剛交往，一定會表示樂意，但交往久了之後，其實也要根據身體狀態和心情來決定約會地點。

雖然林襄浸溫泉時披上簿外套，但難掩美好身材。阿倫對於要和女神「玉帛相見」也表現緊張，John更是第一次和家人以外的女生浸溫泉，感覺很害羞。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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