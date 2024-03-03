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Katch the POP丨MIRROR x ERROR首度同台舞蹈激鬥　韓國重量級歌手鄭秀妍演出

娛樂 17:35 2024/03/03

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MIRROR、ERROR成員出席《Katch the POP》記者會。

《Katch the POP》音樂會將於6月8日假亞洲國際博覽館Arena舉行，屆時MIRROR的楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）、陳瑞輝（Frankie）、邱傲然（Tiger），以及ERROR的梁業（Fatboy）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）及吳保錡（Poki）將攜手上演一場集合音樂與舞蹈的大激鬥。此外，韓國重量級歌手鄭秀妍（Jessica）參與演出。
 
昨日（3月2日），9子現身《Katch the POP》音樂會記者會，除透露音樂會將採用雙台設計，讓兩隊成員分庭抗禮，並以音樂與勁舞，於舞台以Battle形式演出外，眾人在記者會上被問到心水比試項目。

其中，Lokman即挑機道：「我哋之前喺演唱會夾過Band，如果同ERROR一齊Jam下，唔知你哋點睇呢？」Dee即表示：「我哋同404死腳膠嘅關係都幾好，可以邀請Titanic出山，唱下歌，到時我教你Scream，一堂就學會。」

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MIRROR成員楊樂文、王智德、邱士縉、邱傲然、陳瑞輝。（左起）

MIRROR ERROR各出招

除音樂外，當然少不了舞蹈環節，肥仔即表示要派出印象派「神級形體大師」193出戰，至於MIRROR就有「長輩派」Frankie應戰。Frankie即霸氣出招，道：「我隨時都OK㗎！」193也不甘示弱，道：「我同Frankie喺《全民造星》係隊友，跳過舞。」Poki聽到都即表示：「我撐你！」怎料193卻道：「我唔夠膽講。」反高潮的回應，弄得全場爆笑。
 
9男之中，近期在演唱會Show肌贏盡尖叫聲的Stanley當然眾望所歸成為MIRROR代表再次肩負肌肉擔當，至於ERROR則派出Fatboy，Dee解釋道：「有大表波，自然就有肥仔波！兩個人同台，一定殺你一個措手不及。」

Stanley也用渴求的語調，問肥仔：「不如我同你跳《Fever》，但你著我件衫，我著Jeremy件衫。」肥仔知道可以著Stanley的外套，甚至唔著上身衫，他都大方表示OK呢。

ERROR成員梁業、何啟華、吳保錡、郭嘉駿。（左起）

女神Jessica降臨
 
此外，今次音樂會更邀請到韓國演歌手Jessica參與演出，女神降臨，9子在記者會上即想到自肥企畫，Lokman率先表示：「最近有玩菲林傻瓜機，或者帶佢去靚嘅Café打卡影啲靚相。」Dee即認同道：「我到時會帶佢到泰國餐廳，到時影啲相一定好靚。」鍾情電單車的Alton則道：「可以帶佢坐電單遊覽景色，但Sorry，電單車得兩個位⋯⋯不過呢個都係純粹硬件限制。」

至於技癢的Tiger就想跟Jessica一起跳拉丁舞，更道：「跳得拉丁舞，冇辦法，都要親密少少，要尊重個舞種，否則就冇嗰個激情喺度。」Frankie的自肥方式也十分貼身，他說：「我教佢廣東話，咁我所有場合都可以喺度。」Stanley也想到小小願望，道：「望住就夠了，我唔貪心，再唔係一齊去做Gym。」

《Katch the POP》記者會。

啟動自肥計劃

當每個人都想到自肥的心願，Poki就表示獨食難肥，然後更說：「我會帶佢去ViuTV 8樓行個圈，等同事可以影下相，再帶佢入金生房，傾下合作節目，公司又可以拍埋節目《突然探班》，拍完節目夜晚又可以跟我去跑會跑步，又健康又𢱑到Job，掂晒！」

193就想帶Jessica到Café飲咖啡，更道：「嗰個係著名打卡景點。」至於肥仔則希望可以親自排舞，讓Jessica也可以跳出自己構思的舞步。

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INFO

《Katch the POP》音樂會
日期：2024年6月8日（星期六）
時間：晚上8時15分
地點：亞洲國際博覽館 Arena

撰文 : TOPick柴犬出動

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