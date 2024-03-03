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【青年綠洲】青年綠洲房間出租率近9成　助住戶擴闊人際網絡

社會 18:02 2024/03/03

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保良局李兆基青年綠洲今日正式開幕。

保良局李兆基青年綠洲首批租戶於2023年4月簽訂租約，並由5月起陸續入伙，至今房間出租率近九成。保良局李兆基青年綠洲今日（3日）正式開幕，政務司司長陳國基、民政及青年事務局局長麥美娟等多位政府官員、恒基兆業地產集團主席李家誠、中聯辦協調部副部長陳澤濤與保良局主席及董事會成員出席開幕典禮。

綠洲住戶年齡大部分為26至31歲佔57.7%；而21至25歲則佔39%，其餘3.3%為18-20歲。保良局團隊至今已為住戶組織及安排超過120項活動，包括職涯增值培訓課程、生活技能訓練、義工服務、興趣班、工作坊、藝術表演及聯誼分享等活動，合共超過2,300人次參與。

其中從事科技工作的住戶Eric分享，自己曾有幕後攝影經驗，搬進青年綠洲後曾參與拍攝及剪片工作坊等，令他增加自信心，放膽嘗試新事物；住戶Jacky則因原來家中居住環境不佳而搬進綠洲，他表示綠洲給予他多次出外做義工的機會，令內向的他認識到其他住戶，認識不少新朋友，擴闊人際網絡。

李兆基基金在2015年捐贈一幅位於元朗馬田壆的66,000呎土地，興建全港最大青年宿舍保良局李兆基青年綠洲。除了青年綠洲，李兆基基金亦支持成立保良局李兆基青少年發展基金，支援保良局轄下青少年服務，幫助15至30歲的青年，促進及扶持他們健康發展，包括資助他們進修交流及進行社會創新項目等。

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記者：黃穎津

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