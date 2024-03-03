【版權發展】澳門MACA重申負責當地音樂版權管理工作　維護版權權益

▲ 澳門。(資料圖片)

澳門作曲家、作家及出版社協會（MACA）行政總裁吳國恩上月到卡拉OK消遣時，發現自己創作的歌曲在未經授權下被商業使用，於是舉報該卡拉OK侵權。事件引起澳門社會關注MACA是否有權收版權費等事宜，協會昨發稿解釋，音樂版權管理工作在兩岸三地亦由相關協會同樣進行，例如香港作曲家及作詞家協會（CASH），為創作人維護版權權益。

對於被質疑版權費分配的方式及流向等問題，協會指每年的財務報表經由德勤‧關黄陳方會計師事務所或羅兵咸永道會計師事務所完成核數工作，相關年度報告亦需提交至國際作者和作曲者協會聯合會並受其監管。

至於有中小企表明擔心公開播放或使用音樂有機會侵權，協會表示不會對中小企發出信函，期望透過更多宣傳讓公眾了解並尊重版權，鼓勵大家關注並多使用澳門原創音樂，共同推動音樂版權發展。

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