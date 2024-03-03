【全國兩會】夏寶龍晤港澳政協　稱國家從來都視香港為掌上明珠

▲ 港區人大代表及政協委員抵達北京。

全國人大政協兩會明日在北京舉行，港區全國人大代表、政協委員，今日下午陸續抵達北京入住的酒店。晚上港澳辦主任夏寶龍會見政協委員。據了解，夏寶龍稱「國家從來都視香港為掌上明珠」，亦肯定商界對港貢獻，希望他們可努力為香港再創佳績。

夏寶龍晚上到香港和澳門全國政協委員的酒店看望。據了解，夏寶龍提及剛結束香港考察之行，盛讚本港地區治理是為民生福祉。

有份會面的港區全國政協委員何漢權表示，夏寶龍提及《基本法》23立法，認為待立法會盡快通過立法，香港在更大的法制保障上，市民更安居樂業、更團结，努力拼經濟。夏又提到，美西方對23條立法的側重方向，是以亂港為目的，更大的目標是擾亂中國，這與國家期待23條立法盡速通過，落實「一國兩制」和安定繁榮的目標完全不同。

何又引述夏指，「國家從來都視香港為掌上明珠」，香港人的努力、創意、成就與善良有目共睹。但指過去的貢獻不全等於未來，寄語港人在世界變局的新形勢下，要有「零起點」思维，要有更大的團結，香港未來必然會更好。

人大政協將提擴大「一簽多行」等建議

另外，人大政協的建議和提案方面，全國人大常委李慧琼出發前表示，早前提出將內地遊客免稅額由5,000元，提高到3萬元的建議，已得到部分人大代表支持，會集合更多意見，一併向中央提出。

全國政協委員邵家輝表示，希望將大灣區深圳戶籍的市民，盡快將「一周一行」變成「一簽多行」，同時大灣區其他8個城市則變為「一周一行」。

港區人大代表團今晚見記者時，被問到人大代表會否向相關部門反映對《基本法》23條立法的意見，全國人大代表馬逢國指，每名代表抵京後都有很多工作要做，首要工作是根據議程開好會議、表達意見；各自是否有其他安排，就要視乎時間而定。

另外，曾任港澳辦主任的張曉明，日前被免去全國政協副秘書長職務。李慧琼表示，尊重和信任中央的人事變動，相信經過綜合考慮，料對未來工作是有實際需要。全國人大代表吳秋北則強調，議政過程不會因個別人事變動而有影響。

唐英年倡放寬文物借港展覽

▲ 唐英年參觀故宮博物館。

全國政協常委唐英年提出合共7份提案。在文化範疇的提案，唐英年建議，為香港展出國家文物提供彈性，減少文物外借到香港展覽的限制；讓香港成為中國博物館協會成員，從而加深香港優秀文化人才與內地頂尖行業領袖的交流，加強博物館之間的合作等。

在內地與香港融合範疇，唐英年提出3份提案，分別是（1）促進香港旅遊業和零售業發展；（2）優化粵港澳大灣區陸路過關安排；及（3）推動香港國際機場實施「一地兩檢」。

金融範疇方面，唐英年就提出有關「深化」合格境外有限合伙人(QFLP)的安排，以及保護國家經濟發展和香港國際金融中心地位，包括建議國家為香港提供3項公開支持，加強國際投資者信心等。他亦提出一項創科範疇提案，讓香港扮演積極角色，實現技術、產業及資本的良性循環，助力國家高質量發展。

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責任編輯：趙居逸