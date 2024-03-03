【投資協定】香港與巴林簽訂投資協定　港府正考慮在沙特阿拉伯設立經貿辦

▲ 香港與巴林簽訂促進和保護投資協定。（政府新聞處圖片）

香港與巴林簽訂促進和保護投資協定，透過加強相互投資保護，增強投資者信心和擴大雙邊投資流動，以進一步鞏固兩地的經貿聯繫。另外，為持續拓展香港的經貿網絡，特別是加強與中東地區的連結，港府亦正與沙特阿拉伯進行投資協定談判，並正考慮在沙特阿拉伯利雅得設立經濟貿易辦事處。

商務及經濟發展局局長丘應樺訪問巴林麥納麥期間，與巴林財政與國民經濟部部長簽署協定。根據協定，兩地政府須為對方投資者提供的保障包括公正、公平和非歧視性對待其投資；在徵收投資時作出賠償；以及容許投資和收益自由轉移至外地。協定亦規定投資爭端應根據國際認可的規則解決。協定將在雙方完成所需的內部程序後生效。

丘應樺表示，香港與巴林一向是各自區域內引進重要投資機遇的主要門戶，這份投資協定正是雙方進一步加強投資聯繫的里程碑。

他又說，投資協定確保雙方投資者，在對方境內的投資享有對等保護，有助加強投資者到海外投資的信心。香港一直致力擴大投資協定的網絡，尤其是「一帶一路」沿線及中東地區國家，以促進雙向投資流動，帶動雙方經濟發展並達致共同繁榮。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：趙居逸