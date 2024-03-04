  • 19°C
香港時間 : 2024304日 (週一) 11:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊日注意︱千葉外海3天6次慢地震　專家警告：月內恐現6級地震

健康資訊 10:10 2024/03/04

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

【日本/東京/千葉縣/地震/能登地震/旅遊/旅行】計劃近日到日本東京旅行的市民要注意，距離東京都約47公里的千葉縣外海在3天內發生多次地震，提醒大家務必要注意安全。有專家警告，月內可能會發生日本氣象廳震度等級 （JMA）5弱級地震，相當於麥卡利震度分級（MMI）6級地震。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜每日10次！2個簡單動作放鬆下腰背+屁股肉 眼睛乾無精神1招提亮雙眼

日本千葉縣連日發生地震

日本千葉縣在周六（2日）凌晨，接連發生兩次有感地震。據NHK報道指，千葉縣東邊海域自2月26日起，發生多宗地震，直至昨日（3日）下午6點就已經錄得31次震度1以上地震；而最近3日亦錄得至少6次震度3以上的地震，即使未有造成任何傷亡，當地專家京都大學教授西村卓也提醒大家要注意安全。

有受訪千葉縣居民表示：「最近發生頗多地震，頻頻發生的話還蠻可怕，搞不好又會發生（強震），會有這樣的不安。」

西村教授接受NHK訪問表示，這樣震度低而又頻繁的地震現象稱為「慢地震」。他解釋，所謂「慢地震」是指地殼透過緩慢的滑動去釋放能量，而千葉縣外海正正是大陸板塊和海洋板塊交錯位置，過去幾日的地震也發現大陸板塊正往東南方向移動，光是上月（2月）就已經發生2厘米的位移。他稱：

「慢地震通常會持續一個星期或10天左右，但地震活動周期會稍微較長一些。」

西村教授考慮到最近的地震活動，警告關東周邊市民，最近有可能出現JMA 5弱或以下的強烈地震，提醒市民要保持警惕。

日本氣象廳地震資訊的震度說明

點擊圖片放大
+3
+2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【日本地震】石川縣地震入境處接14名港人求助　全部身處安全區域
18:43 2024/01/02
【日本地震】石川縣地震入境處接14名港人求助　全部身處安全區域
日本能登7.6級地震｜北陸新幹線停駛　1400人列車內滯留通宵有人發燒　專家教車廂過夜3大貼士
12:37 2024/01/03
日本能登7.6級地震｜北陸新幹線停駛　1400人列車內滯留通宵有人發燒　專家教車廂過夜3大貼士
日本地震丨58歲兒捨身護80歲媽媽　兄悲痛：弟弟死前一刻仍護母
11:37 2024/01/08
日本地震丨58歲兒捨身護80歲媽媽　兄悲痛：弟弟死前一刻仍護母
日本地震｜一家11口僅剩爸爸獨活　悲痛欲絕：要為家人活下去
12:14 2024/01/09
日本地震｜一家11口僅剩爸爸獨活　悲痛欲絕：要為家人活下去
日本能登半島地震︱嚴寒大雪襲災區　災民肚瀉發燒疑爆傳染病　避難所擠滿人缺消毒用品
11:04 2024/01/08
日本能登半島地震︱嚴寒大雪襲災區　災民肚瀉發燒疑爆傳染病　避難所擠滿人缺消毒用品
日本地震｜9歲兒活埋瓦礫拼命敲打求救　父竭力營救僅拉出妻兒冰冷遺體
13:19 2024/01/10
日本地震｜9歲兒活埋瓦礫拼命敲打求救　父竭力營救僅拉出妻兒冰冷遺體
日本地震｜5歲男童被燙傷皮開肉綻 救護車遲來醫院拒收治3日後發高燒亡
17:02 2024/01/12
日本地震｜5歲男童被燙傷皮開肉綻 救護車遲來醫院拒收治3日後發高燒亡
日本地震︱98歲女人瑞逃過強震　避難所內食粥意外噎死　六旬兒憾少做一事肇禍
16:25 2024/01/16
日本地震︱98歲女人瑞逃過強震　避難所內食粥意外噎死　六旬兒憾少做一事肇禍
日本地震｜一家五口妻兒4人遭山泥活埋　倖存丈夫辦喪禮哭別：留下來充滿罪惡感
10:44 2024/01/17
日本地震｜一家五口妻兒4人遭山泥活埋　倖存丈夫辦喪禮哭別：留下來充滿罪惡感
日本地震｜兒子捨身護母　89歲母被困72小時獲救　兩日後因擠壓綜合症離世
16:22 2024/01/19
日本地震｜兒子捨身護母　89歲母被困72小時獲救　兩日後因擠壓綜合症離世

你可能感興趣

【日本地震】石川縣地震入境處接14名港人求助　全部身處安全區域
18:43 2024/01/02
【日本地震】石川縣地震入境處接14名港人求助　全部身處安全區域
日本能登7.6級地震｜北陸新幹線停駛　1400人列車內滯留通宵有人發燒　專家教車廂過夜3大貼士
12:37 2024/01/03
日本能登7.6級地震｜北陸新幹線停駛　1400人列車內滯留通宵有人發燒　專家教車廂過夜3大貼士
日本地震丨58歲兒捨身護80歲媽媽　兄悲痛：弟弟死前一刻仍護母
11:37 2024/01/08
日本地震丨58歲兒捨身護80歲媽媽　兄悲痛：弟弟死前一刻仍護母
健康問題 健康養生 網絡熱話 時事事件 時事議題 地震 千葉 東京 日本

最高瀏覽

令人心痛｜英王查理斯45歲堂妹夫驟逝　驗屍官曝光死因令人震驚
令人心痛｜英王查理斯45歲堂妹夫驟逝　驗屍官曝光死因令人震驚