遊日注意︱千葉外海3天6次慢地震　專家警告：月內恐現6級地震

【日本/東京/千葉縣/地震/能登地震/旅遊/旅行】計劃近日到日本東京旅行的市民要注意，距離東京都約47公里的千葉縣外海在3天內發生多次地震，提醒大家務必要注意安全。有專家警告，月內可能會發生日本氣象廳震度等級 （JMA）5弱級地震，相當於麥卡利震度分級（MMI）6級地震。

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日本千葉縣連日發生地震

日本千葉縣在周六（2日）凌晨，接連發生兩次有感地震。據NHK報道指，千葉縣東邊海域自2月26日起，發生多宗地震，直至昨日（3日）下午6點就已經錄得31次震度1以上地震；而最近3日亦錄得至少6次震度3以上的地震，即使未有造成任何傷亡，當地專家京都大學教授西村卓也提醒大家要注意安全。

有受訪千葉縣居民表示：「最近發生頗多地震，頻頻發生的話還蠻可怕，搞不好又會發生（強震），會有這樣的不安。」

西村教授接受NHK訪問表示，這樣震度低而又頻繁的地震現象稱為「慢地震」。他解釋，所謂「慢地震」是指地殼透過緩慢的滑動去釋放能量，而千葉縣外海正正是大陸板塊和海洋板塊交錯位置，過去幾日的地震也發現大陸板塊正往東南方向移動，光是上月（2月）就已經發生2厘米的位移。他稱：

「慢地震通常會持續一個星期或10天左右，但地震活動周期會稍微較長一些。」

西村教授考慮到最近的地震活動，警告關東周邊市民，最近有可能出現JMA 5弱或以下的強烈地震，提醒市民要保持警惕。

日本氣象廳地震資訊的震度說明

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責任編輯：羅嘉欣