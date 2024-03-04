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張氏一家丨張致恒解釋不能工作原因　認生小朋友前不夠成熟：冇安排好

娛樂 10:12 2024/03/04

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張致恒又有新發表！

張致恒（Steven）又有新發表！早前其太太雯雯在社交網自揭在今年所遇的不幸事，當中包括其中一名兒子確診自閉兼過度活躍症。

不過她感謝老公Steven的幫忙，不斷學習點樣照顧好小朋友，亦感謝他與其一齊面對全世界的責罵。

由於他們一家開支大，二人除育有4子外，還養了3隻狗，但Steven一直「冇份工打得長」，近日Steven更在個人社交平台以限時動態方式，上載支付平台收款Code，表示盼網友伸出援手助過難關，隨即引起不少網民責罵。

張致恒雯雯生活陷困境乞求網民「捐錢」　Steven：真係求大家幫吓手

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發文承認生小朋友前不夠成熟

昨晚（3日）Steven再在網上解釋為何不能工作的原因，全因他指一個大人照顧不到4個小朋友並認生小朋友前唔夠深思熟慮：

「多謝大家關心，其實我已經有兩份工作不用再介紹我工作。如果我冇錢係因為我唔去做嘢，俾大家鬧我冇所謂，但我而家因為冇人照顧小朋友，所以我出唔到個門口，事實上一個大人照顧唔到四個咁細嘅小朋友，仲要有一個係需要特別照顧。呢個係我哋生之前唔夠成熟，冇安排好。」

承諾會還錢

Steven又指已現一步步改善情況，並且承諾一定會還錢：

「多謝真心幫助過我哋嘅人，到我們安頓好，我一定會逐一去還錢畀你哋，我依家呀唔係唔想還錢，而係根本依家長期都係負，多謝真心幫我哋嘅人體諒我哋。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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