卡通爭議丨外國掀拒看《Peppa Pig》風潮　家長斥教壞細路小孩變霸道愛撒謊

▲ 外國掀拒看《Peppa Pig》風潮。

來自英國的動畫《Peppa Pig》是小朋友最愛的卡通之一，故事內容簡單，貼近小朋友現實生活。然而近年全球愈來愈多父母對Peppa Pig不滿，認為動畫情節教壞細路，強化性別角色的刻板形象，不適合年幼的孩子。

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批評佩奇是頑童

《華爾街日報》近日訪問了數名家長對Peppa Pig的看法，他們的抱怨聲浪四起，其中一名媽媽認為，小豬佩奇是「頑童」，導致兒子也跟著學了不當行為，包括言語攻擊、粗魯說話、撒謊、愛說閒話等。兒子試過走近鄰居並說「看，他的肚子很大」，若嘗試一些他不喜歡的新食物，又會說「呃」、「呸」等。

報道引起網民熱論，有網民在社交平台批評小豬佩奇十分粗魯，而且很自私，會羞辱別人的孩子，重點是她往往可以逃脫懲罰。

▲ 家長斥Peppa Pig的情節教壞細路。（AFP圖片）

事實上，Peppa Pig已非第一次引起家長不滿，美國饒舌歌后Cardi B過往就在個人Twitter發文大鬧Peppa Pig，原來小豬佩奇有一個小喜好，就是踩泥氹，只要看到屋外的泥氹就會瘋狂地跳，孩子們也會跟著小豬佩奇一起哈哈大笑。而Cardi B的2歲女兒Kulture是Peppa Pig的超級粉絲，日常生活也少不免模仿，只要一見到泥氹就會跳進去，把名牌毛毛靴弄髒。

▲ Peppa Pig在全球人氣高企，有不少以Peppa Pig為主題的玩具。（AFP圖片）

用詞不當性別定型

英國兒童行為學家Sophie Boucher-Giles早前接受《每日郵報》訪問時表示，Peppa Pig這部動畫片有問題，她不會讓孩子觀看。當中有很多無益的刻板印象，而且用詞不當。例如其中一集，佩奇的父親在洗衫時，不慎將襯衫染成粉紅色後感到沮喪，並說粉紅色是「不適合足球衫的顏色」。Sophie認為，這卡通是針對學齡前的孩子而設計，

他們正處於一個非常容易受影響的年齡，為何要在這段時間向他們灌輸不妥的資訊呢？

製作公司回應

不過，有網民亦為Peppa Pig平反，認為它是很正面的卡通片，佩佩豬一家四口永遠都和樂開心，豬爸媽亦很尊重孩子有自己的想法，佩奇和弟弟也是懂禮貌的孩子。另有網民亦指出，小豬佩奇奇常勇於表達自己，知道自己想要甚麼，這是很好的特質。

Peppa Pig的製作公司「孩之寶」（Hasbro）表示，已注意到該劇家長反對的意見，並嘗試改進相關劇情，讓豬爸爸變成一個「了不起的父親」。孩之寶高級副總裁Esra Cafer表示，佩奇對世界有自然、真實的反應，並且有能力表達自己的感受。

有些家長可能認為這太直接或粗魯了。 我們認為這是自信。

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