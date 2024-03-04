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你知道我在等你嗎丨愛妻換肝僅1年惡化病逝　張洪量演唱會泣不成聲

娛樂 10:50 2024/03/04

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張洪量與太太。

台灣歌手張洪量主唱《你知道我在等你嗎》、與莫文蔚合唱《廣島之戀》等經典金曲，他在2001年於波蘭華沙邂逅立陶宛籍體操國手Jekaterina（Kate），見面隔天就決定求婚。可是，Kate在2021年突傳肝衰竭急速惡化急需換肝，他甚至願意捐肝救妻。

最後經審慎評估，決定由當時38歲張洪量表弟捐肝。手術後，張洪量每周開逾5小時的車載妻子覆診，當時他甜蜜表示送妻覆診像蜜月，不覺得辛苦。

沒想到在今日（3月4日）卻傳出，原來張洪量太太在換肝1年後肝臟發生異常反應，已於2022年因病去世。

張洪量與太太。

換肝1年出現狀況

據台灣媒體報道，張洪量在去年於馬來西亞舉辦演場會提到妻子Kate時數度泣不成聲。據知情人士透露，Kate換肝1年後肝臟出現狀況，病情迅速惡化最終在2022年離世。

張洪量深受打擊，而他與Kate育有一子一女，目前子女於美國洛杉磯定局，他強忍悲痛送別愛妻扛起照顧兒女的責任，並於去年復出。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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