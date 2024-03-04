IB攻略｜讀IB比讀DSE更易入「神科」　專家：首先要考獲「神級成績」

▲ 顧婷芝說，報考IB課程而考進「神科」的機會不一定大些。

在香港，如果一位DSE學生想考進所謂的「神科」(香港大學或中文大學的醫科和法律科)，沒有頂級成績幾乎是不可能的。所以有些家長認為，轉讀國際學校、報考英制的GCE A-Level或在全球159個國家流行的International Baccalaureate國際文憑預科課程(簡稱IBDP)，子女考進「神科」會容易一點、機會大一點。

但事實是否如此？答案是both yes and no。

以中文大學醫學院的內外全科醫學士收生中位數來看（以核心四科及最佳兩個選修科（4C+2X）成績計算），一般的達標分數為36分，即是四科主科及兩科選修科都需要有5*或以上成績，如果不能摘星，代表沒有機會可言。而「神科」中還有更進一級的「神科」，就是上述學科中的「環球醫學領袖培訓專修組別」(GPS)，其收生要求更高，中位數（以核心四科及最佳兩個選修科（4C+2X）成績計算）達41分。而香港大學對文憑試考生實施「加分制」，其內外全科醫學士收生中位數經加分後，為最佳六科45分，即是拿不到六科5**的成績也免問。

這個讓一般DSE學生很難達到的門檻，確實令人想找別的出路。那麼中文大學和香港大學的醫學院對修讀GCE A-Level和IBDP的考生成績要求又是怎樣？

對於修讀GCE A-Level的學生，這兩所大學都要求至少修讀四科高級程度（Advanced Level, AL）學科，每科的成績要求都要達A*。中文大學的要求更有限制，四科AL中並不能包含中國語文科（因為AL的中文科很容易），而且即使學生同時修讀數學（Mathematics）及進階數學（Further Mathematics），也不能當作兩科計算 (因之前有考生這樣報讀來較易達到四科A*的要求)。

如真的兩科也修讀，亦只能合二為一，列作同一個學科計算。所以即使是修讀GCE A-Level，最後也需要以頂級成績才能考進「神科」，唯一簡化了的部份是學生只需要專攻四科，如語文底子不好，可刻意不修讀中文和英文科，因為語文科並不是GCE A-Level的必修科。所以如果修讀GCE A-Level的學生一心想考進醫學院的話，他們很多時候都會修讀化學(Chemistry)、物理(Biology)、數學（Mathematics）和一門他們認為比較容易的科目，例如經濟(Economics)或商業管理(Business Management)。

對於來自IB課程的學生，香港大學醫科學系的收生條件是學生需要在滿分為45分的IBDP考試中取得至少43分的成績，才有機會獲得有條件取錄 (conditional offer）。但要留意，如果在校内的Predicated Grade沒有44至45分，可能在首輪申請已得不到面試機會。至於香港中文大學醫科則要求學生必須取得42分或以上的成績，而如果要入讀「環球醫學領袖培訓專修組別」，則最少要考獲44分。

所以如果看成績要求，無論學生修讀哪一個學制，在香港想入讀「神科」也必須要考獲「神級成績」。但就讀國際學校有一個好處，就是如果家長有意送子女出國讀大學，拿著不錯的GCE A-Level或IBDP成績已經有很多很好的選擇。英國牛津大學的醫學院收生要求是GCE A-Level最低達到三科A*AA，而IBDP是39分而已，但高中生還需要報考難度非常高的「大學醫學生入學之臨床能力性向測驗」 （University Clinical Aptitude Test）和層層面試，挑戰亦不少。

而如果不是一心衝著入讀牛劍或爬常春藤，學生拿到中上級的成績便幾乎可以穩進心儀的大學。對GCE A-Level和IB課程的學生而言，天空確實是廣闊一點、選擇及出路多一點。

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