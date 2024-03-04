內地說唱歌手滿舒克被指染性病出軌　前女友爆料至少四人受害

▲ 滿舒克被指染HPV。

內地說唱歌手滿舒克憑《巔峰對決2023》人氣高企，不過日前被自稱是前女友的網友爆料，指對方隱瞞了自己是「HPV病毒高危帶原者」，故令女方染上HPV，更至少有4名女子受害。

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對方隱瞞自己是「HPV病毒高危帶原者」

該名女網友表示會公開這些事情，是因為不想再有女生因為滿舒克而受傷害，並自言在去年檢查出感染HPV，惟因打過疫苗的關係，醫生判斷只需服藥便可痊癒，沒想到數個月後回診竟發現病況惡化，而將消息告知滿舒克後，才從對方口中得知是他的問題。

▲ 滿舒克

滿舒克冇擔當

全因為感染HPV後，該女網友被親朋好友誤認其是一個私生活不乾淨的女孩，不過最讓她心碎時原本原本承諾會負責到底的滿舒克卻在手術當天大遲到、簡短露面後不僅藉口離開，之後在後續的對話中更不見關心之情，回顧滿舒克從其檢查、治療的整個過程中，別說負擔醫藥費、甚至連陪伴在側都沒有，男方選擇神隱的沒擔當行為，讓她決定公開發現的真相。

▲ 滿舒克

對方出軌

而且，在治療期間，該女網友除了發現滿舒克是病毒帶原者以外，還驚覺對方有出軌行為，在今年2月果斷分手、並在網上公開真相後，她也陸續收到多名女子的聯繫，才進一步得知至少還有3名女性因他（滿舒克）感染HPV病毒。

因此她不顧身邊親友、甚至是滿舒克本人勸阻，決定「賠上」自己的名譽公開事情原委，只希望不要再有不明真相的女性受害。

由於滿舒克在內地甚有知名度，隨即引起不少網民關注，相信他很大機會事業會一鋪清袋。

▲ 滿舒克

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