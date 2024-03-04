在職媽媽︱被丈夫形容為悍妻+虎媽+工作狂 媽媽心底話：試問誰甘心做醜人

▲ 《婚後事》劇照

港劇《婚後事》輕易引起我們師奶輩的共鳴，尤其是陳自瑤的媽媽角色。

離婚丈夫形容她為悍妻、虎媽、工作狂，她是真的如此恐怖、生人勿近嗎？我們當媽媽的，又何嘗未曾被扛上類似的罪名？

這位媽媽性格剛烈，不容易妥協，當她已橫下心決議離婚，誰人也改變不了她。她對教育女兒的事情尤其看重，對女兒的要求特別高，若然孩子的成績偏離她的期望，她會情緒失控，會對女兒施以體罰。可是，她留給女兒的時間卻少之極少，因為她是標準工作狂，她將所有時間和心力都投資於工作上……

這樣的一個女人，不近人情不可愛，就連家人也不欲幫她，即使是丈夫偷食有婚外情，旁人也許會將她踩在腳底：「抵你囉！」

讓我們也來聽聽媽媽的心底話吧，試問世上又有誰會如此笨，甘心扮演這個醜人的角色？

其實幾乎所有在職媽媽都渴望能辭掉工作，天天伴着深愛的子女。但人在江湖，身不由己，家裏若少了一人賺錢，根本就扛不起一頭家的開支。姑勿論丈夫是有本事賺錢的，又或是收入平平的，男人大多是管不了錢，太太是被迫任當家的呢！

可是，夫家即使是沒有欠巨債的老爺（也可能有需要借錢付首期的弟弟，或欠大學學費的妹妹），太太自己家庭仍有父母要供養呢，女人不強悍、不小心管錢是不行的呀！

這個強悍角色是會不自覺連戲的，當子女不順從，有團火會從尾龍骨直燒上腦，情緒失控尖叫大罵的可怕模樣，人見人怕，就連深愛的子女都會避之則吉呢！

所以，當陳自瑤在劇中尖叫時，我很同情她，她是被環境迫成的。

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