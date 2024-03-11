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IB攻略｜IB被譽為全球含金量最高的課程　IB考官分析IB課程優勢及難點

升學教育 10:00 2024/03/11

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熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 賞花攻略 李龍基 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

顧婷芝說，IB課程最終是以「共善」為目標。

國内及台灣的傳媒，常說International Baccalaureate國際文憑預科課程(簡稱IBDP)是全球所有課程體系裏最難、但含金量最高的課程，那它的難度在哪裏？優勢又在哪裏？今次我以任教IBDP課程10年的經驗，從考官角度分析不同原因。

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IB課程著重培育學生的「international-mindedness」，以寬宏的世界觀了解世界，希望學生無論去到世界哪一處，都能融入當地文化，並找到自己的定位。課程内容涵蓋世界各地的真實案例，例如修讀經濟的學生要分析墨西哥和南非的經濟發展，所以他們平日必須留意各國時事和閲讀不同類型的文章。而在校内評估方面，IB需要學生找出有興趣理解和解決的全球問題(global issue)，然後自己尋找和創造解決方法。

思考能力 

IB亦很著重培養學生的批判性思維(critical thinking)，鼓勵他們從小以不同角度思考人生價值和生存意義，並支持學生以不同方法發揮天賦。在IB學制内，每位學生都要在六大學術範疇内修讀兩項語文、數學、一項自然科學、一項社會科學和一門藝術，是絕對不能側重數理科而輕視文科。到了高中階段，學生還必需修讀哲理科目「知識論」(Theory of Knowledge)，反思追求知識的過程和盲點、知識如何在現實生活應用等，以確保沒有「死讀書、讀死書」的情況出現。

人文情操 

作為一名IB的教育家，我最欣賞IB學制對人文情操的重視和培養。IB強調跨學科學術研究與實踐，從三歲開始便要學生學習世界文學和哲學，而到了IBDP高中考試的語文科，課程更全是不同文本的修辭手法評論和文學賞析，是全球唯一要求學生從小感染文學氛圍的課程，並在成長過程培養他們對不同民族的同理心，要活出尊重、關懷和接納別人等正確態度。這亦是我認為IB得以受頂尖大學歡迎的原因之一，因為IB學生的思考能力與個人修養確是與眾不同。

IB課程最終是以「共善」為目標，栽培一班未來世界的領導者。而所謂的含金量，是因為IB畢業生都有著《孫子兵法》內「智、信、仁、勇、嚴」的特質，以致他們無論從事甚麼行業，都能以自己的才能貢獻世界。

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撰文 : 顧婷芝 連續十年擔任IBDP國際文憑試英語A(母語程度)考官

中小學教育 世界觀 大學 畢業 IB IB

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