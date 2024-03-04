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賭王女婿丨陳子聰大病初癒開騷狀態佳　何超儀讚演出100分：佢身體仲好過我

娛樂 11:38 2024/03/04

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陳子聰跟廿四味演出戶外騷！

去年8月，何超儀接受鄭裕玲網上節目《The Do Show》訪問，親揭老公陳子聰（Conroy）在2022年10月於澳洲時，肚臍下大動脈爆裂，緊急接受手術後曾昏迷20日，之後做過幾次手術才漸趨穩定。

在鬼門關前走了一圈的陳子聰，昨晚（3月3日）跟廿四味參與西九戶外騷《The Wild Ones Music Festival》演出，在一眾歌迷和隊友呼聲中登場，接著表演一曲《Return》。

身穿綠色風褸的陳子聰戴上黑超，一頭長髮依然有型，或許很久沒有公開演出，陳子聰Rap歌時有點兒緊張。

【爆谷一周】何超儀奔波照顧病重陳子聰　憂丈夫擔心叫醫生隱瞞病情

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【賭王女婿】陳子聰血管撕裂昏迷逾二十天　甦醒後對何超儀表示：以為自己會死

陳子聰：你嘅生命會自然乖啲

陳子聰表示再踏舞台感覺開心，笑言每次演出都會緊張，見到台下觀眾投入，更大讚香港Fans好氣氛。

他說：「有一樣嘢真係好多謝香嘅港市民，真係好多愛，我喺邊都會走埋嚟祝福我身體健康，真係好感謝！香港人真係好多愛！」

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隊友台上飲酒唱歌，陳子聰就話自己戒酒多年，珍惜身邊嘅一切：「我2016年開始已經冇飲酒，我飲夠啦！依家飲食都好清淡，經歷過呢啲階段，你會感恩，你嘅生命會自然乖啲。」

子聰續說現在飲食很清淡，另外要定期覆診，更透露下月將赴美接受手術！

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何超讚老公演出有100分

而隊友Brain見陳子聰重回舞台感興奮，激動到爆粗為好友打氣：「只要佢搞掂晒，我哋就可以做多啲騷！」

至於老婆何超儀在台下支持，更High到舉起拐杖，受訪時她直言老公表現100分，她說：「其實佢身體仲好過我，我覺得我老公今晚係好型！好在佢聽我話，本來佢好想紮髻，我就叫佢放翻啲頭髮落嚟，仲帶佢去行街買衫添。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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