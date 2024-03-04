勵德邨奪命大火丨 八旬中風男戶主慘被燒成焦屍　警方不排除有人疑吸煙肇禍

【勵德邨/奪命大火/火災/大坑/焦屍/中風/行動不便/吸煙】大坑勵德邨昨晚(3日)發生奪命火警，一名年過八旬男戶主慘被活活燒死成焦屍！據了解，死者姓郭，早年曾中風，一直不良於行，事發時與他同住的幼子剛巧外出，只留死者一人在家。警方經初步調查，不排除有人於床上吸煙，意外燒着傢俱肇禍。

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昨晚9時56分，警方接獲報案指勵德邨邨榮樓一高層單位起火，消防員到場開喉灌救，於晚上10時29分將火救熄，並入屋檢查，於單位內發現一具焦屍。據了解，死者為姓郭男戶主（87歲），生前有吸煙習慣，早年曾中風，行動不便；事發時，與其同住的幼子剛巧外出。死者家人接獲通知後，已立即趕回寓所。

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警方經初步調查，不排除有人在床上吸煙，煙頭燒着傢俱引致火警；惟死者死因有待驗屍後確定。事件中有約75名住戶自行疏散到安全位置，包括30男、42女及3名嬰兒。

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責任編輯：羅嘉欣