爺孫戀丨李龍基風騷獻唱獲女粉絲獻利是　基哥憶未婚妻又淚灑人前

▲ 李龍基再次淚灑人前！

李龍基未婚妻王青霞（Chris）因逾期居留、使用虛假文書等6罪被扣留還柙於大欖懲教所待審後，基哥連續多日不間斷地探監，並對天發誓表明必娶Chris，盡顯深情。

基哥雖則為未婚妻感心痛，但也努力振作，於昨日（3月3日）現身《黃大仙騰龍飛躍嘉年華》獻唱兩首歌曲，狀態大勇的他更相當懂得搞氣氛，不過他在台上憶起Chris時，再度落淚，相當陰公！

李龍基音樂會加開場兼加價 「樂壇風紀」甄妮再狙擊：基哥請別怪我

李龍基一獻唱即「出事」

身穿紫色西裝、紅色牛仔帽的基哥以壓軸嘉賓身份登場，他壓低聲線問︰「大家好嗎？生活愉快嗎？發育正常嗎！乜都假，最重要身體健康！」

其後，基哥唱出《男子漢》的「堂堂男子 應該將重任當」後，突然完全沒有聲音，見慣大場面的基哥就表示只要大家的掌聲便能令音響恢復，幸好，音樂很快就再次響起，令他不用清唱。

基哥在獻唱時中氣十足、富有感情，大擺不同Pose的他相當投入！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

基哥：做人最緊要乜都唔好理

唱畢《男子漢》的基哥在台上指當時天氣很好、要多謝玉黃大帝，他說︰「梗係啦！風雷雨電都任我差遣，我叫佢唔准落，就唔會落！」他又指黃大仙是一個好地方，台下觀眾就提議基哥搬到黃大仙住。

他又指台下沒有超過30歲的觀眾，笑指只有自己是，並說：「無所謂，做人最緊要乜都唔好理！年齡之嘛，數嚟字，最梗要係心境.......我今年都38啦！」

最新影片推介：林子善專訪

基哥再為Chris落淚

接下來，基哥唱出一首英文歌，期間有兩名女士向基哥遞上利是，足見基哥都魅力十足！當他唱至歌曲尾段時，突然啜泣，場面令人心痛，他指：「其實大家都知咩事發生，我希望佢……早啲……」。

台下觀眾大叫：「加油基哥」，基哥回應：「多謝、多謝」。基哥在唱出《獅子山下》後，就說：「唔好睇啲負面新聞，好唔好？」

最後，基哥帶來《醉紅塵》，依然相當興奮的他不停地左扭右扭，實在相當敬業！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5