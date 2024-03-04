幸福人妻丨湯洛雯撇低老公與家人外遊　靚湯：證明我唔係潑出去嘅水

▲ 湯洛雯與家人外遊。

湯洛雯自嫁馬國明後，成為幸福少奶奶，閒時就與朋友聚會。近日她與家人齊齊飛到東京旅遊，並在社交網分享相片，見她與妹妹和爸媽一起Shopping，又齊齊大擺心心甫士，認真趣怪。

之後，靚湯又上載個人照，身後更有東京鐵塔，簡直是靚人靚景，最重要一家人共聚的美好時光。

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與家人外遊

靚湯強調自己雖然出嫁，但絕對不是「潑出去嘅水」：「前一排病咗，好返之後同屋企人去咗個快閃旅行，四年啦，終於一家人去旅行，證明我唔係潑出去嘅水啊！#一家人去旅行#日日鬧下交#每日三萬步#lovemyfamily」

馬明最近正忙於拍攝邵氏網劇《執法者們》，早前又飛到馬來西亞出席活動搵銀，工作忙過不停，難怪網民笑言「馬生搵錢，馬太使」，大家更表示十分羨慕靚湯。

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