DNA檢測｜孩子愈大長相愈不似自己　人夫心生疑雲欲驗DNA妻崩潰吐真相

▲ 孩子愈大長相愈不似自己，人夫心生疑雲欲驗DNA妻崩潰吐真相。（iStock圖片）

孩子日漸長大，外貌卻與自己全不相似，難免令人心生猜疑。越南河內有人夫覺得兒子的長相與妻子的前男友酷似，於是帶著妻兒的毛髮前往當地DNA檢驗中心求證。妻子表現心虛，甚至試圖人為改變檢測結果。

據越南媒體報道，河內一間DNA檢測中心的主任，近日分享一宗DNA檢測個案。有一名男子帶著妻子和兒子的數根頭髮來到檢驗中心，要求進行血緣檢測。妻子在整個過程中都表現得十分焦慮，欲言又止，令主任留下深刻印象。

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人妻欲篡改DNA結果

主任在當晚接到對方的來電，坦白告知孩子不是她丈夫的，希望主任可以幫忙更改DNA檢測結果，

我別無選擇，如果被他發現的話，我只能死。

面對女子提出篡改結果的要求，主任表示只能退還所有費用，但絕不能改變結果。女子於是另想方法，企圖改變檢測結果。翌日下午，一名男子帶了數根頭髮來到檢測中心，表示希望盡快獲得結果，並指會委託其他人來領取結果。

向丈夫坦承真相

主任發現，前來領取報告的竟是早前致電給他的人妻，但檢測結果仍未如人妻所想。人妻以為只要DNA完全一致，檢測報道就會寫有血緣關係，主任卻表示，若要檢驗血緣關係，必須有父母雙方的DNA，而陌生男子提供的頭髮樣本，有可能是把一個人的頭髮分成兩半送過來，自然不會有女子的DNA，也不會有血緣關係。

妻子透露，小孩是她跟前男友所生，在某次外出旅遊時，偶遇前男友，二人舊情復燃，並發生關係，怎料卻因而懷孕。

為免人妻再做出錯誤行為，主任建議她勇敢面對，否則將會付出更多代價，造成更多問題發生。其後，主任再次收到人妻來電，對方接受主任的建議，在結果出來前就向丈夫坦承，孩子與丈夫並無血緣關係，同時告知DNA檢測中心毋須進行檢測。

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責任編輯：王明芳