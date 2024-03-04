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飲食攻略·二十四節氣驚蟄｜週末氣溫再跌兼有雨恐濕疹纏身　中醫拆解8大養生食材+食療

保健美顏 18:08 2024/03/04

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【驚蟄/節氣/潮濕/濕疹/天氣預報】3月5日踏入二十四節氣的驚蟄節氣，近日氣溫時凍時熱，惟驚蟄節氣期間將受東北季候風影響，天氣預報料周四（7日）至周六（9日）氣溫又將回落至最低17°C，期間多雲、有幾陣驟雨兼有薄霧。註冊中醫師林惠賢接受訪問時表示，驚蟄在二十四節氣中位列第三，意味喚醒蟄伏的萬物，踏入春天天氣忽冷忽熱，濕度飆升易出現「春睏」及濕疹等問題。

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驚蟄易誘皮膚問題

林醫師表示，驚蟄期間不時有人會於社交媒體貼出抽濕機顯示濕度100%，或大廈牆身滿佈水滴的照片，證明外在濕度極高。故此，春天人體容易出現濕困及皮膚問題，如「春睏」容易使人感到疲乏，四肢無力；皮膚易因溫度濕度轉變、花粉、空中霉菌而出現痕癢、過敏。

驚蟄節氣想要減輕濕敏症狀，生活習慣方面可進行適量運動，多出汗兼補充水分；平日亦要避免情緒急躁。飲食方面則需要減少進食辛辣、芋頭、芒果、竹筍、鱔及甲殼海鮮。

驚蟄節氣養生食材

林醫師續指，春日飲食宜「省酸增甘」，即少吃阻礙陽氣升發的酸澀食物，多進食以下8大健脾及調節肝氣食物：

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林醫師又推介以下一款適合驚蟄節氣飲用茶飲，當中薄荷可清熱疏肝、通鼻竅醒腦；蜜糖則可養脾，對於因實熱導致情緒急躁、多口瘡、身熱的人士頗有脾益。惟此茶偏涼，體質偏寒、患有腹瀉及感冒期間人士不宜飲用。

蜂蜜薄荷綠茶

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材料：薄荷 5克、蜜糖 適量、綠茶茶包 1個、水 約250毫升。

做法

1.將以上材料放入杯中；

2.以暖水沖泡；

3.加蓋焗15分鐘即可飲用。

驚蟄節氣易誘脾虛濕重、腎虛眠差；有見及此，林醫師建議可多飲用以下一款湯水，可有助健脾祛濕、行氣益腎，不過要注意正值感冒者不宜飲用：

薏仁芡實湯

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    • 材料：蓮子 20克、生熟 15克、薏米 15克、芡實 15克、陳皮 1至2片、瘦肉 半斤、去核紅棗 10枚、生薑 2片。

    做法：

    1.瘦肉洗淨切塊，汆水去血污；

    2.蓮子、生熟薏米及芡實浸潤1小時；

    3.生薑（可連皮）切約5元硬幣大小後刷淨；

    4.所有材料放入湯中，煲90分鐘；

    5.湯中加入少許鹽，即可飲用。

    註冊中醫師林惠賢為香港浸會大學中醫學學士及生物醫學（榮譽）理學士，針對皮膚科、美容科、腫瘤科進行深造研究，對所有治療方法（中醫、西醫、香薰、心理、營養等）抱開放心態。

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    責任編輯：倪慧雯

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