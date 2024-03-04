HPV｜33歲男歌手被爆濫交　隱瞞性病至少4女中招　一文看清4招預防HPV病毒

▲ 33歲男歌手被爆濫交，隱瞞性病至少4女中招，一文看清4招預防HPV病毒。

【HPV/性病/人類乳頭瘤病毒/滿舒克】内地知名説唱歌手滿舒克日前遭自稱是前女友的網友爆料，兩人戀愛後發生性關係，該名女網友在2023年8月檢查出感染HPV，並指控他隱瞞性病，導致至少4名女子中招。對此，皮膚科醫生指出，HPV病毒分為不同類型，4招可預防感染「椰菜花」。

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自稱是滿舒克前女友的網友前日（2日）在微博爆料，自己與滿舒克戀愛後，於去年8月檢查出感染HPV。由於她一早就在美國完成九價疫苗接種，醫生表示正常情況下可以自愈。未料今年1月時複檢，發現原本應該自愈的型號，竟高危陽性感染持續半年之久，並在2月進行了手術病理分析。

她指，多年來只有滿舒克一個伴侶，且自己有輕度潔癖，但手術時醫生表示病情「不太好，看著嚴重」，術後更取出一長條血淋淋的紗布。惟手術後滿舒克一直消失，讓她孤立無援，最後她決定將事件曝光，指控他隱瞞性病，緊接著又收到另外3名受害者的私訊，才得知有多名女孩同樣因為滿舒克而感染HPV。

直到今日，我還看到別人說他愛玩、濫情的事已經人盡皆知、不以為然，可這難道是他可以繼續傷害別人、享受光環的擋箭牌嗎？就因為他是個眾所周知的爛人，他就可以這麼自私的讓一個一個女孩為他付出感情、青春、甚至身體健康嗎？

她續指，自己只是一個素人，為了避免有更多的女孩受害，她選擇站了出來，但滿舒克作為公眾人物卻一直在躲避。她表示亦收到很多暖心的私訊，「我相信我不是孤身一人」，但基於真相事實，她也希望可以得到大家的幫助，讓更多人知道這件事。

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男女均會感染HPV

本港耳鼻喉科專科醫生林偉雄曾接受訪問，解釋HPV病毒很普遍，是一種接觸傳染的傳染病，只要身體接觸到此病毒就有機會感染，而性接觸屬比較常見的感染途徑，男女都有均等機會受到感染。

HPV此病毒有過百種不同類型，基本可將它們分為低危型和高危型，低危型指感染後會產生患癌的機會相對低，但所引發的良性疾病都會對人類健康構成影響，包括生殖器出現「濕疣」，俗稱「椰菜花」，或在皮膚會生疣等。

高危型則是指感染它有大機會產生癌症，高危型主要是HPV16、18，其他比較常見還有31、33、45這幾種類型。很多人知道HPV病毒會引致子宮頸癌，林偉雄醫生指出它還會引致其他癌症，影響生殖器包括外陰和陰道，而近年在歐美國家很熱門的公共衛生議題，就是HPV病毒引致頭頸癌中的「口咽癌」。癌症之外，當HPV病毒走到上呼吸道如口腔、口咽或喉嚨附近的位置，亦可以產生一些良性疾病如「乳頭瘤狀息肉」 ，男女都有機會患上。

在現今的醫療科技上，沒有抗病毒藥物可徹底清除HPV病毒，故此宜預防，而預防方法就是接種HPV疫苗，林醫生表示接種此疫苗最有效的年紀是未開始有性經驗的兒童，醫學數據發現，兒童免疫系統所產生的抗體比成年人更理想，故此如接種HPV疫苗在9至15歲期間只需打2針，15歲以上就要打3針。

4招預防感染「椰菜花」

本港皮膚科專科醫生胡惠福早前接受訪問時表示，HPV病毒分為不同類型，如椰菜花是由HPV第6型及第11型病毒導致的傳染病，而尋常疣則是由HPV第2型及第4型的病毒所導致。照顧者手上如有尋常疣，接觸到嬰兒的性器官導致長出的多為尋常疣，而非長出椰菜花。

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胡醫生續指，椰菜花主要經由親密接觸傳播，即使沒有插入式的行為，與器官附近皮膚有親密接觸，皮膚與皮膚都可以傳播HPV病毒，如果有傷口感染機會更大。

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責任編輯：羅嘉欣