性別定型︱4歲半仔迷公主愛粉紅色　家長擔心性取向：唔想佢變同性戀

▲ 4歲半仔迷公主愛粉紅色，2個舉動惹家長擔心性取向。

近日有家長在網上發文，指4歲半的兒子喜歡粉紅色，又沉迷公主角色，因而擔心對方的性取向，直言「唔想佢將來會變同性戀或者要做女人」，並向一眾網民求助。帖文一出引來不少回應，有人認為樓主過於擔心，又指作為家長，應以開放的態度看待孩子性傾向問題。

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樓主於「親子王國」討論區以「4歲半會唔會反映到性取向」為題發文，指兒子今年4歲半，喜歡粉紅、紫色，以及公主角色。樓主又透露，兒子畫過自己穿裙子的模樣，在學校喜歡跟女孩子玩多於男孩子，「但又唔係冇男仔朋友」。

但另一方面，兒子性格好動，熱愛玩車、星球。樓主曾詢問過兒子，對方表示知道自己是男生，不會留長頭髮，現實中亦不會要求穿裙子。

樓主為此向網民求助：

我會唔會太過擔心佢性取向，我唔想佢將來會變同性戀或者要做女人。

帖文引來不少網民討論，有人認為樓主過分擔心，「如果係個女仔細個鐘意玩車，玩木工，跟男同學玩多啲，難道又驚佢嘅性向？」、「如果我哋過度干預或者壓抑，其實會有反效果」、「佢哋只係鐘意啲靚嘅嘢，並無性別之分」、「佢鐘意粉色、靚嘅野，可能係佢藝術感好重」。

亦有人表示，無論子女的性取向如何，作為家長都應該接受，「咩取向都係自己生，同埋你都係要接受」、「呢啲唔能夠單一睇喜好而判斷，其實係定唔係，做家長都要學習接受」、「咩取向都好啦，開心健康最緊要」。

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責任編輯：王明芳