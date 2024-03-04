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英國王室︱凱特疑患「綠色癌症」術後回家靜養　外媒：3子女幫忙做家務照顧媽媽

育兒資訊 12:29 2024/03/04

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凱特疑患「綠色癌症」術後回家靜養，有外媒指3子女好孝費，幫忙做家務照顧媽媽。

【英國王室/凱特王妃/威廉王子/綠色癌症/克隆氏症】英國凱特王妃（Kate Middleton）今年1月入院接受腹部手術，需要休養長達3個月，英國王室已澄清凱特不是患癌症，外媒猜測凱特可能患有「綠色癌症」之稱的克隆氏症（Crohn's Disease）。近日有外媒透露，凱特目前在家靜養，3名子女非常貼心，在家努力照顧媽媽，凱特有孩子相伴，精神也有好轉。

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凱特疑患「綠色癌症」克隆氏症

一名西班牙記者引述王室內部人士消息指出，凱特手術後出現了預期之外的併發症，醫生為了拯救凱特，開始為她進行插管，甚至使其進入誘導昏迷（induced coma）的狀態。西班牙媒體《馬卡報》根據傳聞指凱特可能罹患「克隆氏症」（Crohn's Disease），所以需要較長的恢復期。「克隆氏症」又稱為「綠色癌症」，一旦發病恐伴隨終身，目前無法根治。

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外媒：孩子講故事替凱特斟茶

凱特出院後，不少外媒紛紛報道凱特的近況。根據美國雜誌《In Touch Weekly》報道，凱特出院後返回溫莎附近的「阿德萊德小屋」家中靜養，10歲喬治王子、8歲夏洛特公主及5歲路易王子都好生性，除了幫忙做家務，更給媽媽講他們喜歡的故事書、幫她斟茶等。報道更指凱特有孩子的陪伴，精神就會好。

《Marie Claire》雜誌亦報道3子女的暖舉，而且威廉王子（Prince William）及3子女都盡力讓凱特舒舒服服休養，家中擺滿了凱特最喜愛的鮮花和毯子、枕頭，還有她喜歡的零食。夏洛特公主還貼心安排了「水療日」給媽媽。

而美國媒體《Entertainment Tonight》早前報道，凱特在術後住院兩周期間，3子女都沒有去醫院探病，因凱特和威廉都不希望孩子受媽媽的病情影響，以維持正常生活。而凱特的母親Carole Middleton及保母，都有到凱特的家中照顧她。

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責任編輯：王明芳

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