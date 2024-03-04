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香港小姐丨雷莊𠒇回港探望親朋好友　竟與這位星二代是好友

娛樂 14:00 2024/03/04

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2017年港姐冠軍雷莊𠒇回香港探親友。

2017年港姐冠軍雷莊𠒇（Juliette）當選後未有留港發展，卸任即飛到加拿大發展。上月底她在社交網透露，為送別親人最後一程而罕有回港，此程更順道探望親朋好友。

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與鍾嘉晴十分老友

連日來Juliette亦有分享在香港與家人聚會照，其中她更見她與鍾鎮濤大女鍾嘉晴（Chloe）相約聚會食Pizza，二人更頭貼頭自拍，非常開心。

Juliette以英文留言：「Time flies but the friendship neves changes（時間飛逝但我倆友誼永不變改）」令網民驚喜原來二人那麼老友，而在鍾嘉晴的「閨密視角」中，Juliette便留下「Island School」二字線索。

Juliette原來與鍾嘉晴是老友。

二人相識多年

在加拿大出生的Juliette於7歲時回流香港，曾就讀港島中學（Island School），直到2011年才重返加拿大升讀高中，後於多倫多大學畢業。因此估計Juliette與鍾嘉晴是中學同學，故二人已經相識多年，難得她們仍然有保持聯絡，相當難得。

鍾嘉晴亦有轉載合照，並留言：「My baeee（我的寶貝）」暱稱叫對方，足見二人老友鬼鬼。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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