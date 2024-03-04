最佳住宿丨全球10大最熱情好客城市出爐 即睇最受遊客好評的本港10大住宿

▲ 最受旅客好評的香港10大住宿。

第12屆的Traveller Review Awards正式出爐，Booking.com 公布了本年度全球 10 大最熱情好客的城市，並提供相關指南，讓旅客可以體會這些目的地引人入勝之處。

在「Traveller Review Awards 2024」芸芸得獎者中，香港因其卓越的款待和服務而備受讚譽。於Booking.com上有132家香港的酒店、公寓和本地民宿等獲得了高度的旅客評分，成為旅客滿意度最高的住宿選擇。在 Booking.com 上獲得旅客評價 8 分以上的香港十大住宿包括（按英文字母順序排列）：

• 香港東涌福朋喜來登酒店

• 香港君悅酒店

• 唯港薈

• 登臺

• K11 ARTUS 寓館

• 香港嘉里酒店

• 九龍香格里拉

• Page 148晉緻酒店

• 芬名酒店

• The Hari Hong Kong

2024 年全球十大最熱情好客的城市

根據 Booking.com 上超過3.08億筆 Booking.com真實客戶評論，這些重受推薦的旅遊地點始終如一地提供頂級款待和服務，從而得到認可。今年全球最受歡迎的10座城市包括：

1. 巴西 - 阿拉亞爾達茹達

2. 希臘 - 埃爾莫波利斯

3. 葡萄牙 - 維亞納堡

4. 澳洲 - 戴爾斯福特

5. 瑞士 - 格林德瓦

6. 美國 - 摩押

7. 法國 - 于捷

8. 墨西哥 - 馬薩特蘭

9. 印度 - 齋沙默爾

10. 日本 - 富士河口湖町

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