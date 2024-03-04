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最佳住宿丨全球10大最熱情好客城市出爐 即睇最受遊客好評的本港10大住宿

休閒消費 12:27 2024/03/04

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熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

最受旅客好評的香港10大住宿。

第12屆的Traveller Review Awards正式出爐，Booking.com 公布了本年度全球 10 大最熱情好客的城市，並提供相關指南，讓旅客可以體會這些目的地引人入勝之處。

湊得輕鬆啲
主播爸媽｜鄭萃雯煉成一家神隊友　TVB前主播進修「家庭天書」學做好老婆

在「Traveller Review Awards 2024」芸芸得獎者中，香港因其卓越的款待和服務而備受讚譽。於Booking.com上有132家香港的酒店、公寓和本地民宿等獲得了高度的旅客評分，成為旅客滿意度最高的住宿選擇。在 Booking.com 上獲得旅客評價 8 分以上的香港十大住宿包括（按英文字母順序排列）：

•    香港東涌福朋喜來登酒店
•    香港君悅酒店
•    唯港薈
•    登臺
•    K11 ARTUS 寓館
•    香港嘉里酒店
•    九龍香格里拉
•    Page 148晉緻酒店
•    芬名酒店
•    The Hari Hong Kong 

2024 年全球十大最熱情好客的城市

根據 Booking.com 上超過3.08億筆 Booking.com真實客戶評論，這些重受推薦的旅遊地點始終如一地提供頂級款待和服務，從而得到認可。今年全球最受歡迎的10座城市包括：

1.    巴西 - 阿拉亞爾達茹達
2.    希臘 - 埃爾莫波利斯
3.    葡萄牙 - 維亞納堡
4.    澳洲 - 戴爾斯福特
5.    瑞士 - 格林德瓦
6.    美國 - 摩押
7.    法國 - 于捷
8.    墨西哥 - 馬薩特蘭
9.    印度 - 齋沙默爾
10.    日本 - 富士河口湖町

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