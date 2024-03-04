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野蠻家長｜嫌返學時間太早拒讓孩子上早課　家長罵老師：俾我個仔瞓到自然醒

育兒資訊 14:16 2024/03/04

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睡眠對小朋友的成長健康非常重要，不過若然因為睡覺而不上課，就會對學校和老師造成困擾。內地近日有一份「家長因上學時間太早在班級群懟老師」的聊天紀錄引發議論。該名家長為了孩子能夠睡到自然醒，在群內表示孩子所有第一節早課都不會上。對此，上海市金山區教育局上周五（1日）回應，正在與家長和學校溝通協調。

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據聊天截圖紀錄顯示，上海金山區某小學一個班級微信群內，一名學生家長在群內表示，由今日起她的孩子不會上第一節早課，務求讓他睡到自然醒，她又指作為大人也不想在太早的時間起來。

從今天開始，XXX所有的第一節早課不上。讓他睡到自然醒，他現在的睡眠比早課重要些，不適合太早起來，作為大人，太早了我也受不了，不想起來。

其後，有老師在群內對家長的言論作出回應，疑似叫該名學生不用來上課，使家長和老師發生言語爭執。

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對此，上海市金山區教育局工作人員回應，他們已經關注到此事，目前已聯繫了家長和學校，正在溝通協調。21世紀教育研究院院長熊丙奇分析，家校共育需要的是理性溝通，而非霸氣對待學校老師。在互聯網時代，並非誰的聲音大，誰更強勢，就代表著誰有理，首先需要明確知道平等溝通的重要性。

熊丙奇又認為，家長如果對學校的上學時間有意見，不應該埋怨老師，因為這個問題並非班主任甚至學校是可以決定，應該向當地政府和教育部門反映。熊丙奇介紹，現今中小學生的上學時間，都是統一規定，學生具體的上學時間屬於公共決策，而非個別家長任性的問題。他又指，接受義務教育，就需要遵守義務教育的規定。

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責任編輯：王明芳

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