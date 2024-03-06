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再見·枕邊人x婚後事丨羅天宇認信心不足自我懷疑　感情空白爆母親恨抱孫

娛樂 00:06 2024/03/06

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羅天宇希望透過呢兩套劇令觀眾眼前一亮。

每個人也有自己的步伐，在娛樂圈一步步走過16年的羅天宇，一直給人斯文乖巧形象，個性慢熱的他自覺在這行發展蝕底，更直認全因信心不足，不時自我懷疑，對前路感迷茫更曾想過轉行。不過路不轉人轉，人成長心態有所改變，而從演戲世界，他亦獲得成功感，「在這行又找到喜歡的東西，發現自己是喜歡演戲。」故令其選擇留下來，面對自己的不足，盼觀眾對其能另眼相看。

事業有望更上一層樓，感情上即使有多段緋聞，天宇均指「流料」，並渴望找到結婚對象，除自覺是時候成家立室外，更自爆母親在新年時罕有開聲恨抱孫。

在近日熱播中的劇集《再見·枕邊人》和《婚後事》，天宇終於有新嘗試演繹粗魯及反差大角色，望撇甩觀眾固有形象，呈現不一樣的自己。

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兩劇角色新挑戰

他接受TOPick專訪直言作為演員是很想有突破，認同戲路不能那麼窄 ，故今次新嘗試，望觀眾見到自己能駕馭不同角色：「入行那麼多年先有機會接觸這些角色 ，我覺得監製也會想看看我能否駕馭，而我也很想呈現到不同一面給觀眾。即使初時有擔心，但我覺得這是演員的必經階段，不可一直只演別人的兒子或者斯文的角色，一定要有變化，所以我接到這兩個角色時覺得很有挑戰性。」

羅天宇在新劇表現令人眼前一亮。（陳慧安 攝）

與馬德鐘對峙有壓力

兩套劇集對於天宇而言也有很大挑戰性，在《再見·枕邊人》中他有不少與馬德鐘對峙的場口，已令其壓力甚大：「首先他是前輩，又很高大，在他身邊很像變了小朋友的感覺，加上以前我在《跳躍生命線》演他下屬，所以我對着他習慣了用很尊敬的態度，但在劇中要責罵他甚至叫他收聲 ，所以很多時會懷疑自己，心理關口很大，有場要踩木箱與他對望，我先有自信。」

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將情緒推到頂點

至於在《婚後事》天宇則演一個粗獷的男生 ，說話的態度方式與現實中的他大相逕庭，故導演不時為其進行「訓練」：「他會在準備Roll機會前要我大叫或者說句粗口才開始，確實有些幫助，因為我很不習慣自己這樣說話態度 ，所以很容易就會從角色跳回出來，個感覺要捉得很緊。」

他續說：「當去到罵交的部份，很多時候個能量不夠，因為我人生很少發很大脾氣，情緒去到那麼高漲，變相這些場口就要推自己達到極致，對我是很有難度，絕對是我入行以來最有挑戰的一套劇。」

天宇在《婚後事》演粗魯男生。

多場親熱戲

除了情緒激動的場口，在《婚》與王敏奕及其他女演員有不少親熱戲份，對於天宇亦是另一難度：「我與敏奕拍的時候就沒有尷尬 ，因為合作了幾部戲，大家很了解和信任對方；但我不認識其他女藝人，第一次見面就攬攬錫錫，我就覺得很尷尬，因為自己是很慢熱的人，要很急速做到大家想要的東西 ，真的要衝破心理關口 。」

不過他深明自己入行那麼多年，不能再給藉口自己， 要讓人感覺到自己的專業，而不是樣樣事都怕。

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自覺性格蝕底  信心不足

入行16年的他，個性慢熱不爭不取，在這個競爭激烈的娛樂圈無疑十分蝕底，對此天宇直認不諱，更指不時自我懷疑，一度想過會否轉行較適合自己。

「但我在這行又找到喜歡的東西，發現自己是喜歡演戲，亦從中獲得成功感。」 天宇說。

他直言對自己沒有信心，總覺得做得不夠好：「 我不是一個有自信的人，所以經常都要有個很強的心理建設，我要對自己說可以勝任到這件事，慢慢建立信心，因為如果不夠信心，很多事也會做得不好。」

（陳慧安 攝）

別人肯定成強心針

正正因為自我信心不足，當獲得一些肯定的時候，就如在《萬千星輝頒獎典禮2021》他奪得「飛躍進步男藝員」獎，是其演藝生涯一個重要的里程碑，亦無疑地為其信心有所增加，帶來一份成功感，「奪獎或者聽到觀眾﹑幕後讚賞我那場戲做得好的時候，這些肯定對我是十分重要，自己會有很大的滿足感。」

對事業着緊   主動爭取角色

性格佛系的他直言在30歲後人成長了心態變得成熟，天宇自言現在對事業更加着緊，不像年輕時「懶懶閒」有就做沒有就算數，「現在心態不同了，會較以前衝，我不知道大家能否感受到，但過了30歲後自己是有那團火，亦會更盡力做好每一個角色，做到無悔。」

或者全因心態有所改變，他懂得把握每一個機會，甚至會主動爭取角色，對天宇而言是一大轉變：「 《旁觀者》是我主動與監製說想試下這個角色， 我都會說出口想嘗試 ，亦對監製說會盡能力做到你滿意為止。」

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焦點總在緋聞上

即使工作較以前認真着緊，惟外界眼中大多時將焦點放在其緋聞上，他直認為此感到生氣和不快，「大家很像永遠看不到我努力工作的一面，反而我打籃球與一班人合照就傳出緋聞，街外人又會覺得是真，我確實不開心，所以很多時候也很無奈，唯有不同人合照。」

言詞間感受到天宇的無奈，難怪他直認現時對異性變得十分避忌，甚至怕認識女生：「以前知道個女同事要去港鐵站也會車對方，但現在就不會這樣做，因為很敏感，亦不想成為別人的話題。」

一家人感情要好。

盼找到結婚對象  母親想抱孫

自與湯洛雯分手後，雖然他先後與蘇皓兒﹑何依婷﹑戴祖儀以及陳曉華等傳出緋聞，天宇指全屬「流料」，單身多時的他直認想盡快找到另一半成家立室，並自爆母親在過年時開聲恨抱孫。

「她與另一個親戚說，如果我與弟弟是旦一個生了小朋友，她也會照顧，我從來沒有聽過她說想抱孫這些話 ，而且，她從來不會催我們拍拖，現在知道她有這個想法，以前是不知道的。」天宇說。

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不會隨別開始一段關係

感情事不能強求，加上人愈大要開始一段關係相對年輕時較難，天宇直認現時沒有對象出現，惟相信緣份早已定：「自己對感情事也順其自然，加上自己的圈子也是圈內，很少機會認識到圈外的人，而且要與圈內人發展也不是那麼容易，這行拍拖也會有壓力。」

他指現時會考慮很長才會開始一段新關係，全因不想拍散拖 ，望能找到可以一生一世相處的人，「一對情侶要相處一陣子才知大家是否適合，現在會很認真想很多才會開始，因為希望是可以找到結婚對象。」

相遇相交並不容易，羅天宇坦言只要對象合適，會主動出擊，希望「對的時間遇上對的人」。

記者：陳曉柔

服裝: dotshop

場地：Velo Italian Bar & Grill

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