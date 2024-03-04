藝術尖子｜3港生日本富士山繪畫賽  橫掃《全球冠亞佳作》3個最高殊榮

▲ 三位得獎同學於畫展內合照。

本港3位香港青年及兒童藝術家 - 大學生陳錦燊、沈嘉寶、以及10歲的陳溥治同學，最近囊括由日本靜岡縣富士宮市政府、日本靜岡縣富士宮市教育部舉辦之日本「第28屆富士山繪畫大賽」的「全球冠軍」、「全球亞軍」及「全球佳作賞」3項最高殊榮，創下比賽舉辦28年來最佳成績紀錄！

3位得獎者更獲日本靜岡縣富士宮市政府邀請，前往日本富士山出席頒獎典禮及得獎作品展，從日本靜岡縣富士宮市市長 - 須藤秀忠先生(Mr. Hidetada Sudo) 、日本靜岡縣富士宮市教育部部長 - 池谷真德先生(Mr. Masanori Iketani)手上，親自接過大會頒發的獎狀及獎品，並於頒獎禮後進行藝術文化交流。3位同學的得獎作品現正於日本靜岡縣富士宮市政廳作大型公開展覽，為日本旅遊業作宣傳及推廣之用。

擊敗全球10多個國家地區、2,127位參賽者 勇奪「全球冠軍」最高寶座

日本「第28屆富士山繪畫大賽」由囊括由日本靜岡縣富士宮市政府、日本靜岡縣富士宮市教育部所舉辦，是每年日本富士宮市的旅遊及文化推廣重點活動之一。比賽自1996年開始舉辦至今28年來，已徵集了全球由3歲至86歲之139,961幅作品。比賽主題為《富士山之美》，大會希望透過繪畫創作，讓大家《培養對富士山的情懷，傳遞出富士山的精彩》，希望富士山這個世界文化遺產的美麗自然風光及歷史價值，永遠活在日本以至全球人民的心中，一代一代承傳下去。

現就讀於香港都會大學動畫系2年級、勇奪「全球冠軍」最高殊榮的陳錦燊同學，自9歲已開始習畫，對日本二次元文化深感興趣。他今次憑著如打印機般的精湛繪畫技術，創作出名為《鳥居遙拜富士山 - Torii & Fuji》的畫作。

首席評審委員長村松友視(Mr. Tomomi Muramatsu)先生於頒獎禮上的分享環節，高度讚揚及評價錦燊的作品，他說：「錦燊的作品無論在比例、用色、光暗等各方面都掌握得無與倫比，嘆為觀止。他描繪了柔和的陽光照遍日本新倉山淺間神社，巨大的紅色鳥居中窺探壯闊宏偉的富士山，伴隨著盛開的粉紅櫻花，彷彿讓人置身其中感受到絲絲的春日暖意。」

同樣熱愛日本藝術，就讀於香港理工大學環境設計系3年級的「全球亞軍」沈嘉寶同學，自9歲起習畫，她喜愛研究日本的建築美學。沈嘉寶同學是次作品名為《寂靜的富士山 - The Moody Fuji》，她利用塑膠彩以精緻細膩的筆法及較偏鋒的主題，獨特地描繪將近入黑時分，路過富士山下火車路軌的一瞬間。她的作品表現出富士宮市簡單樸實的生活情調，畫面浸透出一份寧靜安穩的日式氣圍。

年僅10歲、現在於香港諾德安達國際學校就讀小學5年級的陳溥治同學，自2歲起習畫，至今已有8年。溥治勇奪「全球佳作賞」的畫作《富士山連繫我們的社區 - Mount Fuji Connecting Our Society》，以拼砌的方式描繪了之前到日本富士山本宮淺間大社的旅遊體驗。他利用當時拍下的許多照片作參考，並運用七彩繽紛的蠟筆和廣告水彩，呈現出神社中的祈願繪馬、鳥居與小橋、以及遠眺富士山和五重寶塔的絕色美景。

日本靜岡縣富士宮市教育部部長池谷真德先生更高度讚揚溥治的畫作，嘉許地向他說：「你以充滿童真的筆觸，純真地展示出富士山下櫻花盛開的美好，以及我們社區的漂亮與可愛！」

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