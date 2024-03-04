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人情爭議｜港男去舊同學婚禮封呢樣嘢做人情　遭新娘「唱衰」報復：咁就嬲我一世

家事百科 17:41 2024/03/04

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有港男以百貨公司禮卷封人情，令新娘子憤怒。

「封人情」這個環節從來都是一個難題。日前，一名港男上網發文稱，自己早前去一名不太相熟舊同學的婚禮觀禮，以非現金方式封人情，但對方揭開後感到非常憤怒，更周圍「唱衰」事主，令他不忿發文希望「討回公道」。不過，網民們對事主的做法意見不一，有人指出「兩邊都有唔岩」。

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該名港男到「香港討論區」以「因為用百貨公司禮卷（券）做人情，竟然嬲咗我一世！」為題發文，港男稱，他有一名不太相熟的女舊同學準備結婚，在對方舉辦婚禮前幾天，便與她在街上遇到，於是她邀請港男去觀禮。不過，港男透露，當時女同學並沒有派餅卡給自己。

由於時間緊迫，所以港男並未能趕及到銀行購買現金禮券，於是便到百貨公司購入禮券代替。豈料，這個決定推翻了兩人「友誼的小船」。港男表示，事後他從其他同學口中得知，新娘婚宴當晚即場拆利是以支付宴席的費用，

唯獨我張百貨公司禮券不能用，所以佢就記死我一世！

對此，港男認為對方不可理喻。首先，自己並不是「兩手空空」而來；第二，港男指出問題是女同學與其老公的資金緊絀，不應該把責任推卸給別人，「好心啦，無錢找數，就唔好擺酒呢」！他又強調，整個婚禮全程沒有提供食物，只是見證一連串宗教儀式、簽紙及拍照等。

大部分網民表示不同情港男的遭遇，有人指出如果答應了便要跟足「規矩」，「趕時間點解仲係一定要送禮券？問酒樓/酒店攞個利是封入現金咪仲快捷方便」、「其實講到咁唔熟，又冇俾請帖，去嚟做咩？太得閒？冇人叫你答應去㗎，去得就跟下習俗封人情俾錢咪好囉，又要特登去買禮券做咩事呢？想慳返啲定係真係想人哋記你一世？」

不過，亦有網友認為要體諒港男的情況，「結婚前幾日撞到先叫你去都冇預邀請你啦咁，俾咩都無所謂，大家都無心㗎啦」、「而家原來觀禮都要比人情㗎，又冇請去飲」；有人更打趣道兩邊都有錯，應該「打和」，當沒有事發生。

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責任編輯︰陳珈希

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