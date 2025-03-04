驚蟄節氣2025︱驚蟄溫差大提防3種病毒　中醫推介2款食療健脾增強抵抗力

▲ 廿四節氣「驚蟄」溫差大提防3種病毒，中醫推介2款食療健脾增強抵抗力。

【驚蟄2025/二十四節氣/食譜/抵抗力/兒童健康】3月5日是廿四節氣中的「驚蟄」，氣溫乍暖還寒，早晚溫差較大，要提防疾病侵襲。康河中醫診所顧問中醫師劉潔瑩曾接受TOPick訪問，指「驚蟄」時節是3大兒科常見病毒，包括流感、腸病毒如諾如病毒、手足口病及水痘的高峰期。由於小孩免疫系統還未完善，家長可讓小朋友吃3款食物強脾增強抵抗力，同時推介2款簡單易製的食療，適合一家大細食用。

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驚蟄節氣｜小兒提防3種疾病

劉醫師指出，根據明代兒科醫家錢乙的五臟虛實證治，小兒的生理特點是「肝常有餘，脾常不足；腎常虛；心常有餘，肺常不足。」，這些特徵致使兒童「驚蟄」前後易染疾病。

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1.肺常不足，易染流感

小孩的免疫系統尚未完善，春季冷暖無常，呼吸道黏膜屏障作用下降，小孩容易著涼感冒，甚至染上呼吸道疾病、流感、支氣管炎等。

2.脾常不足，腹瀉嘔吐

春天常見病毒包括諾如病毒（又稱諾沃克病毒）、輪狀病毒等，易引起腸胃症狀，當小朋友飲食不當時，就容易引起腹痛、腹瀉、嘔吐、甚至食物中毒等。春天濕困脾胃，影響脾胃消化功能，亦令小朋友更易在春季患有腸胃過敏。

另外，每年三月都是手足口病的好發季節。手足口病是由腸道病毒引起的傳染病，症狀包括發燒；手、足、口腔等部位出現皮疹及潰瘍，嚴重更會引發心肌炎、肺水腫、無菌性腦膜腦炎，甚至死亡。

3.濕熱內蘊，易生水痘

水痘是由水痘帶狀皰疹病毒引起的傳染性疾病。由於疱疹內含水液，形如豆粒，故名水痘。多見於十歲以下的小兒，冬、春兩季最容易發生。中醫學認為，水痘的發生，與身體內的濕熱積聚有關。

因此，在「驚蟄」這個疾病多發的季節，要做好流行性疾病的預防，增強體質，以防染病。

驚蟄節氣｜中醫建議宜吃食物

《攝生消息論》提到，「當春之時，食味宜減酸益甘，以養脾氣」，春天的時候肝氣偏旺，會影響到脾，多吃甘味食物可加強脾的功能，以助抵禦肝氣犯脾的情況。

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梨子：民間素有「驚蟄吃梨」的習俗，「驚蟄」時節，很容易使人口乾舌燥、咳嗽，梨性寒味甘，有潤肺止咳、滋陰清熱的功效，且富含果酸、鐵質、維生素等，特別適合這一季節食用。除了生吃以外，梨的吃法還有很多，比如蒸、烤或者煮水，這些吃法可以去掉梨的寒性，適合脾胃虛寒的人士和老年人。

銀耳：銀耳具有潤肺健脾的作用，適合肺氣不足、肝腎陰虛的人士。

枸杞子：枸杞子性甘、平，歸肝腎經，具有滋補肝腎，養肝明目的功效，可以治療肝腎不足和血虛勞損。

劉醫師提醒，驚蟄飲食應清溫平淡，油膩的食物損害脾胃功能，最好少吃，而刺激性的食物，如辣椒、胡椒，以及酸澀、醃製品等傷肝食物，也盡量避免。

她亦建議建議注意補充優質蛋白質食品如雞蛋、魚、蝦、牛肉、雞肉等以增強機體抗病能力，亦要注意補充水分。

驚蟄節氣｜中醫推介2款驚蟄食療

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1. 山藥枸杞蒸雞

材料：雞腿2隻，山藥15克，黃芪10克，枸杞子40粒，桂圓肉8顆，薑、葱各適量，雞粉少許，黃酒2大匙，冰糖1大匙，胡椒粉2小匙。

做法：

雞腿洗淨斬件；

鍋內放水，加入雞塊，料酒、冰糖、胡椒粉，用中火燒開，撇去浮沬；

煮10分鐘後關火，將雞塊撈出，放入清水中洗去血沬，瀝水；

山藥洗淨，去皮，切片；

黃芪枸杞子蜜桂圓肉洗淨，與山藥、姜片、蔥段、雞放入大碗中；

將鍋中的雞湯濾渣，倒入碗中，放少許雞粉，加蓋，入蒸鍋中，用大火隔水蒸熟即可。

功效：健脾益胃、補腎養肝的功效。老幼體弱者均宜食用。

2. 銀耳粥

材料：銀耳5-10克，紅棗3-5顆，糯米 50克，冰糖適量

做法：

先將銀耳用清水浸泡3至4小時；

糯米與紅棗同入沙鍋先煮粥；

待沸數分鐘後，再加入銀耳、冰糖，小火熬至米開花湯成稠即成。

功效：有滋陰潤肺、生津養胃等功效，適合驚蟄養生食用。

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