堅強不屈丨22歲前童星患罕見腦瘤 　手術前夕上載剃光頭影片叮囑粉絲莫擔心

多年前憑「點讀機」廣告走紅內地的前童星高君雨，憑其漂亮的外表及優秀的資歷，如以高分考入內地名牌大學及2022年初成北京冬殘奧會開幕式引導員。正當旁人以為她前途應該一帆風順時，她卻於2月29日上載影片自爆自己正經歷人生很大的難關，因為她自己患上罕見腦瘤，並錄下了用電動剃刀剃光頭髮的過程。至於她的患病原因，有揣測指可能與她過去長期克苦捱夜學習的生活習慣有關。

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高君雨早前於小紅書上載影片指久未更新自己的社交動態原因，原來是因為過去一直受疾病所困擾，「誤診多次，才發現我得的是罕見腦瘤」。影片中，只見高君雨的拍攝背景似是在醫院內，她對著鏡頭，一邊微笑，一邊任由男醫護人員拿著電動剃刀為她剃光頭髮。事後，她摸一摸光頭的自己，指有點不慣；又透露翌日即要做開腦手術，並安慰網民不用為她擔心。

「勇敢的小雨，不怕困難，大家等我凱旋！」

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至於患病原因，內地有傳媒曾報導指懷疑與她長期捱夜及捱餓有關。據了解，曾有匿名信爆料指高君雨選擇參加藝考，為了能夠更加好看和上鏡，她在考試前一天晚上居然連晚餐都不吃，在吃了一個蘋果後就去跑步。 平時為了保持好自己的形象，高君雨在吃方面也很忌諱，因為怕水腫，結果連白粥都不敢喝。還好她還是成功考上了心儀的學校。上大學期間，她依舊很努力，為了考研每天早起晚睡，經常捱夜空腹喝咖啡，久而久之連胃部都出現了問題。她亦曾於過去的影片中提醒大家一定要愛護好自己的身體，不要捱夜，注意身體的反應。

事實上，出生於2001年，只有222歲的高君雨，是在2009年憑著「點讀機女孩」廣告中的可愛模樣而走紅，自此便陸續拍了300多條廣告，和蔣雯麗、陳佩斯、倪萍等很多演員和前輩都有過合作。不過，她未有因此而荒廢學業，中學時期，高君雨中考以727分考入廣州當地名校。高中通過中國傳媒大學藝考後，又以568分考入中傳，高出本科線113分。2022年年初，她成為北京冬殘奧會開幕式引導員。

2022年9月，還在中國傳媒大學讀大四的高君雨發布影片，宣布收到保送到本校傳播學國際傳播方向研究生的消息。高君雨曾透露，父母從未擔心過她的學習。高君雨曾在她的個人帳號分享一些學習和生活心得，積累了一定的粉絲。

12個腦瘤常見症狀

本港腦神經外科專科醫生彭家雄曾接受訪問指出，腦膜瘤屬常見的腦瘤，一般生長速度較慢，需時10年不等。而初時病人難以發現任何病徵，直至腦瘤變大，當出現頭痛、作嘔或面癱問題，病人才會醒覺去求醫。

台灣外科專科醫生白映俞曾指出，腦瘤一般分為原發性腦瘤及轉移性腦瘤，而每個腦瘤患者出現的症狀也會不同，主要是取決於腦瘤的性質、生長位置及大小，部分患者或會持續出現頭痛及走路難平衡的情況，亦有部分人的症狀不明顯。而星狀細胞瘤可以長在腦部任何地方，容易引起癲癇和行為改變。而腦瘤的常見症狀包括︰

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責任編輯：羅嘉欣