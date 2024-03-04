重男輕女︱外婆重男輕女物業全留兒子　中風後三舅父拒探病港男心痛母獨力照顧

▲ 一名港男發文苦訴指外婆中風後家中3名舅父拒絕探望，港男心痛僅其母親一人獨力照顧。

重男輕女是不少老一輩的固有觀念，有港男發文訴苦，指外婆一向重男輕女，家中3名舅父只眈視外婆家產，哄外婆立遺囑，將購入的公屋留給細舅父，同時讓大舅父父子遷入同住。而到了外婆中風入院後，舅父們拒絕探望。港男心痛僅其母親一人獨力照顧中風外婆：「想叫佢休息吓又勸唔到，佢仲整親個頭」。

最新影片推介：

該港男在「連登」討論區發文，表示外婆一向重男輕女。細舅父早前哄外婆購入現住的公屋單位，並立遺囑將自己作為租置公屋的繼承人，細舅父承諾會照顧外婆至終老。而本身細舅父一家住村屋，後來細舅母生意失敗後，以生病為由擺脫照顧外婆的責任，「話自己有病連落樓下都落唔到，但係可以出去食放題囉」。

至於二舅父指以前會「助紂為虐」幫大舅父，不過現在也會給少許家用外婆，算是變得「生性」。最令港男氣憤是大舅父的所作所為，指對方早已經常賭錢欠債，連累家人幫忙還債，還清債務卻長年霸佔外婆公屋。「一直搬唔到去佢間公屋度住，實際上就係要我阿婆用佢啲老人金幫手養佢個仔。」

阿婆中風，但幾個人渣舅父完全唔幫手照顧阿婆，剰係想快啲攞阿婆間公屋！

3個舅父拒探病

港男透露外婆幾個月前中風，半身癱瘓入院。3個舅父僅在首兩周有去探望外婆，之後都沒有再出現。只有其母親每日到醫院照顧外婆。他續指大舅父是醫院第一聯絡人，但他卻經常故意不聽電話，只因不想外婆出院，而兩父子可一直住在外婆的公屋單位，「我諗佢最希望嘅係阿婆可以喺醫院死埋」。

母親獨力照顧

最後，醫生聯絡港男母親，要求她購買所有儀器物品方可出院，包括：電動床、便椅、奶等。可惜大舅父兩父子卻堅持佔用房間，讓外婆睡客廳。不過，最近舉報濫用公屋不時鬧上新聞，亦使大舅父兩父子不敢居留，「最終死死地氣都搬返去佢哋攞咗幾年都冇住過嘅南昌公屋」。

港男形容母親心地太好，一心不想外婆擔心，一直為大舅父還債直至對方破產之外，多年來每月給很多家用給外婆，就連新年利是都由母親支付，包括舅父的利是。

縱使母親默默付出，惟外婆最疼愛的仍是長子和幼子。雖然最終請了外傭幫手，家庭和工作應接不暇，眼但見母親身體轉差，每日忙於奔波，疲累下不慎撞傷頭部，令他非常擔心，

得我哋一家人點搞，個個都要返工，姐姐都要放假、要落街買嘢㗎，因為咁我同阿媽鬧咗少少交，我唔想佢咁辛苦啫。

網民：人善被人欺

網民紛紗留言表示，指港男外婆重男輕女，不管女兒對她再多付出都視若無睹，況且其母親自願照顧外婆，難以勸說舅父們幫忙照顧，只能照顧外婆至終老，再從此跟舅父們一刀兩斷，「睇開啲，當照顧埋阿婆最後一段路算」、「你都可以理亦可以唔理，但冇得迫人理」、「你阿婆到死都覺得你阿媽做嘅嘢理所當然」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳