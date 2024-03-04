  • 21°C
香港時間 : 2024304日 (週一) 19:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

運動危機︱男子半年無健身復操推胸600下 隔日發燒入院揭橫紋肌溶解

都市病 17:19 2024/03/04

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

【運動/健身/受傷/橫紋肌溶解】運動健身切勿過量，如果久休復操更要懂得逐步加強，避免造成傷害。內地有名男子長達半年時間沒有做運動，最近受朋友邀請去健身室運動，復操當日就做了2小時運動，結果回家後隨即發高燒、全身乏力，隔日就醫揭患「橫紋肌溶解症」。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜每日10次！2個簡單動作放鬆下腰背+屁股肉 眼睛乾無精神1招提亮雙眼

男子復操發燒揭橫紋肌溶解

綜合內媒報道，江蘇淮安有名31歲劉先生本來有健身運動習慣，然而後來因為工作變動及照顧家庭等原因而暫停健身達半年時間。2月22日受朋友邀請到健身室復操，打算重新開始維持健身習慣，當天逗留在健身室達2個小時，做了600多下「機械胸推」。雖然運動量看似過量，但這對以前的他來說只是常規運動。

劉先生健身完回家後，開始感到有輕微不適，未幾更出現頭痛、全身無力、手臂痠痛及小便呈茶色等症狀，探熱更發現自己發燒至38度。他連忙到附近診所求醫，經檢查後發現其肌酸激酶高出正常標準近200倍、肝腎功能各項檢查亦超出正常值，醫生證實他患上「橫紋肌溶解症」，並建議他轉介到醫院看專科。

劉先生隨後到淮安市中醫院腎病科求診，專科副主任兼中醫師高先樓為他進行面診，了解過其病情後為他訂製資料方案；經過補液、利尿、保肝護腎等中西合併治療後，劉先生的病情及各項標準逐漸回復正常。

籲循序漸進增加運動強度

本港腎科專科醫生譚雋熹曾接受訪問指，橫紋肌溶解症是指人體肌肉組織受到急速及高強度破壞，肌肉分解後的酵素會在體內積聚，會導致腎臟機能的損傷，尿液變成茶啡色。如果情況輕微，一般可飲水排走酵素，惟若情況嚴重，甚至可造成急性腎衰竭。

橫紋肌溶解症的常見成因是肌肉大範圍受損傷，例如撞車、被擠壓，其次是過量運動。他提醒，不論任何年齡，進行任何運動都要量力而為，循序漸進增加運動強度，以免超身體負荷。

點擊圖片放大
+6
+5

3大做運動貼士

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

網絡熱話 健康問題 Keep Fit 養生 損傷 運動 健身 運動 發燒 頭痛