婚後事丨羅冠蘭相隔5年再拍劇　劇后退隱教戲劇曾遭後輩畀負評

▲ 羅冠蘭有份演出劇集《婚後事》。

無綫劇集《婚後事》討論度超高，而今晚播映的第六集《婚後事》裡，擁有超班演技的資深演員羅冠蘭登場，劇中羅冠蘭飾演Mira（王敏奕飾）外婆，繼5年前的《牛下女高音》後再度參演TVB劇集！

從播出的預告片所見，羅冠蘭演的「花婆」因為孫女跟Tim（羅子溢飾）搞婚外情受牽連，花婆遇襲受傷入院，婆孫二人於醫院相擁痛哭，對於孫女被指是「小三」，自責的花婆狂揼自己心口，這幕戲超虐心！

婚後事丨人妻王敏奕性感演出零包袱 Venus演活進撃的小三突圍【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

婚後事丨早期學院派演員

羅冠蘭這位「資深綠葉」入行逾40年，她擁有深厚的戲劇造詣，畢業於香港浸會大學歷史系的羅冠蘭，曾到英國進修戲劇，修畢倫敦密德薩斯大學東西方戲劇研究碩士課程。

其後更完成香港大學專業進修學院戲劇研究學士文憑、羅富國教育學院（歷史及地理系）證書課程、英國倫敦珊薩密學院「行為及戲劇治療」證書課程。

1981年，羅冠蘭加入香港話劇團，成為首席演員的她演出逾100套舞台劇，於舞台劇界屢獲獎項，另外被邀往美加、新加坡、台灣等地演出。

▲ 2019年演出《牛下女高音》。（劇照）

婚後事丨劇后屢獲獎項

90年代，羅冠蘭開始涉獵影視圈，更憑電影《我和春天有個約會》奪得第14屆香港電影金像獎「最佳女配角」，1994年，羅冠蘭獲頒「10大傑出青年」獎。

同年她開始參演無綫劇集，於《烈火雄心》飾演群姐，《天子尋龍》中飾演武則天等角色。

2016年，羅冠蘭憑電影《寵我》獲得多個國際電影節及影展的獎項，奪得10個影后以及1個「最佳女配角」獎項。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

婚後事丨執教鞭自認嚴師

另外羅冠蘭致力於戲劇表演的教育工作，曾為多間大學設計和主持戲劇創作及訓練課程，90年代開始她擔任無綫藝訓班導師及顧問，馬浚偉、黎諾懿及賴慰玲也是門生，此外從2007年開始，羅冠蘭於香港演藝學院執教鞭近10年，曾為演藝學院副教授。

2022年7月，羅冠蘭跟譚俊彥現身TVB，為藝訓班擔任客席講師，提到在演藝學院執教多年，羅冠蘭自認是「嚴師」，故對藝訓班學員甚有要求，她說：「對於短期訓練，唔嚴厲喺短時間裏面係冇辦法迫到佢哋嘅小宇宙出嚟。」

最新影片推介：林子善專訪

婚後事丨陳自瑤「女兒」逾十種情緒carry全集 童星鄭淽月多才多藝曾出戰世錦賽

羅冠蘭曾於TOPick訪問裡分享當老師的苦與樂：「當我跟從中學老師一樣去關心學生時，原來是一件很累的事，心力付出及情緒跌蕩很大，但當見到學生長進時，亦會開心滿足。」

她因教導後輩演戲而惹人反感，羅冠蘭說：「如果你係好出名嘅演員，佢哋就會好開心話乜姐教佢好多，我唔係出名嘅人，我係個老師，我教佢，佢唔認為值得講。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5