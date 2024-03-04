自助餐優惠︱九龍東皇冠假日酒店買一送一　$209起歎生蠔+西冷牛扒+復活節限定美食

▲ KKday推出九龍東皇冠假日酒店買一送一優惠，$209起歎生蠔、西冷牛扒及復活節限定美食。（KKday圖片）

【自助餐優惠】復活節就快到，小朋友最開心去食大餐，家長們可以考慮帶小朋友去酒店食自助餐！KKday今日（4日）推出九龍東皇冠假日酒店自助餐買一送一優惠，包括復活節長假期，低至$209起即可歎即開生蠔、燒西冷牛扒，還有即煮花膠螺片上湯泡飯等，自助晚餐更可任食松葉蟹腳、芝士焗龍蝦等，還設有復活節限定美食。

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九龍東皇冠假日酒店尚廚自助餐提供「蠔得喜」自助午餐，必食凍海鮮系列包括即開生蠔、青口、黃金螺、白蜆、凍蝦，亦有刺身、壽司等。逢星期六、日及公眾假期更供應松葉蟹腳、吞拿魚及油甘魚刺身等。熱食之選有即煮花膠螺片上湯泡飯、中東旋轉烤肉檔、燒紐西蘭草飼西冷牛扒、燒羊脾，更提供多款甜品及多款口味的Haagen-Dazs雪糕與朱古力噴泉。

而「海鮮盛宴」自助晚餐會供應松葉蟹腳，星期五至日、公眾假期及前夕再限定供應麵包蟹、扇貝、帶子刺身、阿根廷天使粉紅蝦刺身及芝士焗龍蝦、羊扒等。另有十多款甜品包括韓國草莓千層酥、韓國草莓櫻花蛋糕、韓國草莓泡芙山、即煎法式班戟等。

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「韓國草莓」下午茶自助餐

此外，同時推出「韓國草莓」下午茶自助餐買一送一優惠，提供象拔蚌刺身、韓國草莓水果沙律、香煎龍脷柳配韓國草莓莎莎、燒鴨胸配雜草莓、燒豬柳配韓國士多啤梨忌廉汁、即煮海鮮上湯泡飯、即煮粉麵檔、中式點心、沙律及包點等。而4月4日起將推出全新主題香港地道下午茶自助餐，推介沙爹安格斯牛肉軟包、糯米釀雞翼、松露蝦多士、叉燒酥、港式燕窩酥皮蛋撻等。

▲ 九龍東皇冠假日酒店「韓式草莓」下午茶自助餐。（KKday圖片）

預訂日期：2024年3月4日至3月10日23:59

使用日期：2024年3月5日至4月30日

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

1.「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲買一送一

優惠價：星期一至五$418/2位，平均$209/位（原價$766/2位）

星期六日及公眾假期$466/2位，平均$233/位（原價$854/2位）

供應時段：12:00–14:30

特別時段（3月29-4月1日）：第一輪11:30–13:45；第二輪14:15–16:30

2.「海鮮盛宴」自助晚餐連無限暢飲買一送一

優惠價：星期一至四$718/2位，平均$359/位（原價$1,316/2位）

星期五至日、公眾假期及前夕$766/2位，平均$383/位（原價$1,404/2位）

供應時段：18:30–21:30

3.「韓式草莓」/香港地道下午茶自助餐連無限暢飲買一送一

優惠價：$322/2位，平均$161/位（原價$590/2位）

供應時段：星期六、日及公眾假期：15:15-17:15（29/3-1/4暫停供應）

3月10、16-17日：15:30-17:30

購買連結：【按此】

*以上價錢已包括原價加一服務費

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責任編輯：林綺玲