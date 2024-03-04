  • 21°C
香港時間 : 2024304日 (週一) 15:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

恐怖意外︱11個月女嬰慘遭寵物兔咬斷手指　家長1個疏忽遺失斷指無法駁回

兒童健康 14:43 2024/03/04

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

一名11個月大的女嬰撫玩寵物兔，右手手指慘遭寵物兔咬掉，家長因疏忽遺失斷指最終無法駁回。（相片來源：大皖新聞）

看似溫馴無害的兔子想不到隱藏危險。安徽一名11個月大的女嬰撫玩寵物兔時，右手手指慘遭寵物兔一口咬掉，即時送醫惟未能駁回手指。有專家指，兔子牙齒十分鋒利如「菜刀」，小孩接觸時要極之小心。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
主播爸媽｜鄭萃雯煉成一家神隊友　TVB前主播進修「家庭天書」學做好老婆

綜合內媒報道，事發於安徽阜陽，當時女嬰家長正準備早餐，視線離開僅兩分鐘，女嬰懷疑伸手撫玩寵物兔釀成意外，其右手手指一截關節被兔子咬斷，更一度流血不止。

家長疏忽遺失斷指

當日上午阜陽市交警三大隊接報，要為載有受傷女嬰的私家車開路到醫院。由於事態緊急，交警將本來40分鐘的車程壓縮至18分鐘，女嬰送抵醫院後，立即接種破傷風疫苗。但因為家長一時疏忽，未能及時找回被兔子咬下的斷指，因此無法進行手指再植手術。

黃金搶救8小時

醫生表示「8個小時以內是黃金搶救時間，越早進行手術，恢復得越好」。阜陽市人民醫院南區小兒骨科相關負責人提醒，遇到類似突發情況時，家長應先保護好斷指，並儘快將孩子送往醫院。途中可用醫用紗布包裹斷指。

有動物專家表示，兔子作為囓齒動物，牙齒其實鋒利像菜刀，能夠輕易咬斷細小的物體，如孩子的手指。他提醒除了兔子，還有許多如龍貓、倉鼠、小袋鼠和豚鼠（又稱天竺鼠）等囓齒寵物，應避免讓孩子與牠們獨處。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

恐怖意外︱7歲女童海灘挖沙洞突塌陷遭活埋身亡　專家揭2大隱藏風險成死亡陷阱
13:12 2024/02/23
恐怖意外︱7歲女童海灘挖沙洞突塌陷遭活埋身亡　專家揭2大隱藏風險成死亡陷阱
兒童燙傷丨兒子未滿1歲意外全身7成燙傷　台女星忍痛簽放棄急救書【附燒傷急救法】
18:55 2024/02/07
兒童燙傷丨兒子未滿1歲意外全身7成燙傷　台女星忍痛簽放棄急救書【附燒傷急救法】
鯁喉意外︱餵柚子安撫11月大BB致窒息險亡　醫生教正確急救法：把握黃金5分鐘【附鯁喉高危食物】
14:14 2024/02/22
鯁喉意外︱餵柚子安撫11月大BB致窒息險亡　醫生教正確急救法：把握黃金5分鐘【附鯁喉高危食物】

你可能感興趣

恐怖意外︱7歲女童海灘挖沙洞突塌陷遭活埋身亡　專家揭2大隱藏風險成死亡陷阱
13:12 2024/02/23
恐怖意外︱7歲女童海灘挖沙洞突塌陷遭活埋身亡　專家揭2大隱藏風險成死亡陷阱
兒童燙傷丨兒子未滿1歲意外全身7成燙傷　台女星忍痛簽放棄急救書【附燒傷急救法】
18:55 2024/02/07
兒童燙傷丨兒子未滿1歲意外全身7成燙傷　台女星忍痛簽放棄急救書【附燒傷急救法】
鯁喉意外︱餵柚子安撫11月大BB致窒息險亡　醫生教正確急救法：把握黃金5分鐘【附鯁喉高危食物】
14:14 2024/02/22
鯁喉意外︱餵柚子安撫11月大BB致窒息險亡　醫生教正確急救法：把握黃金5分鐘【附鯁喉高危食物】
兒童健康 家庭教育 疫苗 育兒心得

最高瀏覽

植物人｜中國留學生加拿大武術賽遭打成植物人　母控主辦單位錯配職業選手報新人組
植物人｜中國留學生加拿大武術賽遭打成植物人　母控主辦單位錯配職業選手報新人組