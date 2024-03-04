恐怖意外︱11個月女嬰慘遭寵物兔咬斷手指　家長1個疏忽遺失斷指無法駁回

▲ 一名11個月大的女嬰撫玩寵物兔，右手手指慘遭寵物兔咬掉，家長因疏忽遺失斷指最終無法駁回。（相片來源：大皖新聞）

看似溫馴無害的兔子想不到隱藏危險。安徽一名11個月大的女嬰撫玩寵物兔時，右手手指慘遭寵物兔一口咬掉，即時送醫惟未能駁回手指。有專家指，兔子牙齒十分鋒利如「菜刀」，小孩接觸時要極之小心。

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綜合內媒報道，事發於安徽阜陽，當時女嬰家長正準備早餐，視線離開僅兩分鐘，女嬰懷疑伸手撫玩寵物兔釀成意外，其右手手指一截關節被兔子咬斷，更一度流血不止。

家長疏忽遺失斷指

當日上午阜陽市交警三大隊接報，要為載有受傷女嬰的私家車開路到醫院。由於事態緊急，交警將本來40分鐘的車程壓縮至18分鐘，女嬰送抵醫院後，立即接種破傷風疫苗。但因為家長一時疏忽，未能及時找回被兔子咬下的斷指，因此無法進行手指再植手術。

黃金搶救8小時

醫生表示「8個小時以內是黃金搶救時間，越早進行手術，恢復得越好」。阜陽市人民醫院南區小兒骨科相關負責人提醒，遇到類似突發情況時，家長應先保護好斷指，並儘快將孩子送往醫院。途中可用醫用紗布包裹斷指。

有動物專家表示，兔子作為囓齒動物，牙齒其實鋒利像菜刀，能夠輕易咬斷細小的物體，如孩子的手指。他提醒除了兔子，還有許多如龍貓、倉鼠、小袋鼠和豚鼠（又稱天竺鼠）等囓齒寵物，應避免讓孩子與牠們獨處。

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責任編輯：王明芳