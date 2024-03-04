星二代｜洪欣10歲細女暴風成長少女味濃　超強基因倒模餅印爸爸張丹峰

▲ 洪欣與張丹峰所生的女兒，暴風式成長，少女味濃。

【洪欣/星二代/張丹峰/莫少聰/張鎬濂】育有一對子女的洪欣，與莫少聰所生的大仔張鎬濂（跟繼父張丹峰姓）參加選秀節目《亞洲超星團》大受歡迎，靚仔樣遺傳了爸爸的大眼基因，而洪欣與張丹峰所生的女兒張晞彤則現年10歲，亦都暴風式成長，開始散發少女味。日前洪欣上載與女兒逛街的短片，從影片所見，晞彤身高已經到媽媽膊頭。

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53歲的洪欣與年輕9歲的老公張丹峰結婚15年，近幾年屢傳婚變，最近一次於去年5月，洪欣突然在微博寫上「不再是夫妻關係」，最終洪欣澄清是「情緒化的言論」。婚姻危機解除後，二人曾高調帶細女到歐洲旅行，力證情未變。

星二代︱洪欣女兒散發少女味

日前洪欣在抖音上載一條與女兒張晞彤逛街購物的照片，見到張晞彤已經長高不少，身高到達媽媽膊頭，而五官更似足爸爸張丹峰，猶如倒模餅印！而拍片當日洪欣為女兒悉心打扮，10歲的她散發濃濃少女味。

▲ 張鎬濂十分疼錫妹妹。微博圖片

星二代︱洪欣女兒獲讚孝順

從影片所見，洪欣獲女兒用利是錢買禮物孝敬，網民都大讚張晞彤乖巧。不少網民都覺得晞彤五官漸漸變得更似爸爸張丹峰，還笑指她是張丹峰的基因強大：「這孩子就是女版張丹峰，和媽媽一點也不像」、「和張丹峰一個模子」。

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星二代︱張鎬濂將軍澳Band 1英中畢業

至於哥哥張鎬濂，中學時期讀Band 1英中基督教宣道會宣基中學，2018年張鎬濂中學畢業時，洪欣與張丹峰由內地返港專程出席畢業典禮，還左右獻吻賀兒子。當時張丹峰留言流露父愛道：「未曾錯過哥哥每一個重要的時刻，中學畢業啦！從幼兒園、小學到中學怎麼感覺一眨眼就過了，時間的去哪了？哈哈，還好我們都沒老！」洪欣亦有留言鼓勵兒子：「接下來還有更重要的，張鎬濂，我們一起努力。」

之後張鎬濂追逐演藝夢，2019年成功考入上海戲劇學院，在學院公佈的成績中，張鎬濂獲得表演專業第一名的好成績而獲錄取，成為張丹峰、李冰冰、迪麗熱巴、胡歌、佟大為等內地知名藝人的師弟，兩父子更變成了校友。同年他參加男子選秀節目《以團之名》以冠軍組別「新風暴」，向全能藝人的路進發。

洪欣與張丹峰雖然早前婚姻亮起紅燈，兩人仍合體出席兒子的大學畢業作品演出，洪欣分享照片並感觸留言表示，「一眨眼，大學就要畢業啦！全家來支持你的畢業大戲。」可見洪欣現已全力支持兒子入行。

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責任編輯：王明芳