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飛黃騰達劇透丨第16至20集劇情預告　C Ling想跟歐陽到俱樂部打聽內幕消息

娛樂 14:30 2024/03/04

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《飛黃騰達》

COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）主演ViuTV原創劇《飛黃騰達》第15集劇情講到歐陽（陳安立飾）鋌而走險，接受客戶神秘的任務。

第16集（4/3）

第三回合，Gordon（張達倫飾）鼓勵參賽者盡情地賺錢，每人每日有一分鐘時間向他索取投資貼士，但每日交易時間只有三分鐘，如果控制不好，隨時倒蝕出局。

C Ling（蘇雅琳 飾）要找人合作才能賺到盡，可惜Ming少（歐鎮灝飾）能力不濟、Billy（黎展峯飾）和Jayden（黃浚銘飾）在躺平，根本不想比賽。

《飛黃騰達》

第17集（5/3）

Billy想在一個月內賺到養大寶寶的生活費；Ming少想得到C Ling仰慕他的眼神；C Ling想跟歐陽去富豪俱樂部冒險，打聽內幕消息。

在Gordon誘導下，各人紛紛面對自己的慾望，同時要付上意想不到的代價。

《飛黃騰達》

第18集（6/3）

書院面臨財務危機，Jayden和Ming少問心有愧，要在一星期內幫書院賺回之前的虧損。

二人找Billy合作，順便測試他的新交易程式。不過Gordon警告三人，如果沒有搞清自己的問題，本金很快會輸清光！

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第19集（7/3）

Gordon不再提供交易貼士，改為以Jackpot獎金獎勵回報最高的前三人。

為了獎金，Jayden各人要先求證一條內幕消息，原本歐陽可以找冶豔的巫女士幫忙，但他屢次出軌，已經被太太（岑樂怡飾）發現，他不敢再冒險。

《飛黃騰達》

第20集（8/3）

本回合最後一日，參賽者要以投標方式購買交易時段，才能結算回報定輸贏。

為贏Jackpot，投標過程各出奇謀，有人忘了計算成本、有人忘了合作承諾，連原本穩賺不賠的交易，也差點變成了瘋狂的賭博......

《飛黃騰達》

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撰文 : TOPick柴犬出動

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