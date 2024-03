驚蟄2024｜點解打小人要去鵝頸橋？　4大打小人禁忌+8招趕走衰運【附口訣】

▲ 不少人會在驚蟄打小人,但當中的習俗禁忌就未必人人皆知,下文為大家整合6大打小人習俗!

【驚蟄2024/打小人步驟/禁忌/習俗/二十四節氣/24節氣】「驚蟄」是二十四節氣中的第三節氣,意指春雷初響,動物昆蟲會從土堆裏爬出來,也代表開始進入農耕時刻。在香港,不少人都會在驚蟄當天前去打小人,不過為何要去打小人?當中又有甚麼習俗和禁忌?TOPick為大家整理出打小人的各種禁忌和步驟,即睇詳情!

驚蟄2024|打小人起源

打小人源於中國古時的農業社會,相傳驚蟄期間響起秩春雷,會驚醒於地下冬眠的昆蟲出來吃掉農作物,影響農民的耕種,因此農民會用鞋打昆蟲。後來這個行為流傳至香港就演變成「打小人」的習俗,主要有解災解難及趕走小人的作用。如今一年365日都可以打小人,但要留意日子需避開與自己的八字相沖,以免事倍功半。

驚蟄2024|打小人對象

要打小人當然會有針對性的對象,只要覺得有人會故意陷害、刁難、背後說你壞話,又或平時作惡多端,也可以成為打小人的對象。不過,若然沒有指定對象也可以打打人,如四方小人(昆蟲、病毒、衰運、負能量),以祈求平安,抑或未有小人,也可以先打以免將來吃虧。

驚蟄2024|打小人地點

雖然全年也是打小人的最佳日子,不過並非所有地方也適合打小人。打小人應選擇陰暗地方,如三叉路口、橋底、山邊等地進行,大家亦要注意切忌在家和辦公室打小人,有機會影響家宅運勢,因此建議大家到鵝頸橋底打小人最為合適。

▲ 每年驚蟄也有不少人前往鵝頸橋打小人。(經濟日報資料庫圖片)

驚蟄2024|打小人4大禁忌

1. 不能指明道姓,「小人」泛指身邊事非或厄運,因此打小人一般不會指明道姓,會損害個人陰德,導致折福。

2. 打小人對象不能是孕婦,因為會傷胎氣,屬於造孽。

3. 地點不能在家或辦公室,以免小人進屋,影響家宅運勢。

4. 打小人的鞋、衣紙和圖鑑也需棄掉,不能帶回家,以免將「衰氣」帶入屋和咒語依附。

驚蟄2024|打小人6大步驟

1. 用三支清香奉請神明。

2. 將委託人的姓名、生辰八字等寫在百解靈符上,以稟告神明。

3. 將小人紙放在磚頭上,利用各種象徵物,如委託者或施術者的鞋拍打小人紙,直至小人紙破爛為止。

4. 祭白虎:若於驚蟄當天打小人則須祭白虎。以黃色的紙老虎代表白虎。使用小塊生豬肉沾上豬血,放入紙製白虎口中,代表餵老虎,當老虎吃飽後便不會再傷害人。

5. 撒花生、豆或百解靈符以消災解厄,最後將貴人紙、元寶一併燒掉。

6. 誠心擲筊,只要擲出一正一反的聖杯則儀式成功,如果三次未能擲出聖杯即要重新開始。

驚蟄2024|打小人中文口訣

說到打小人口訣,相信大家只會記起「打你個小人頭,打到你成世冇出頭」,其實打小人並沒有固定口訣,大家若然想知道完整版可參考廣東話資料館的示範語句。

▲ 驚螫打小人示範語句。( Facebook@廣東話資料館圖片)

驚蟄2024|打小人英文口訣

打小人也並非只有中文版!以往網上就有「打小人」口訣英文版流出!

Beat your little head.

打你個小人頭。

Your work never go ahead.

打到你成世冇出頭。

Beat your little hand.

打你個小人手。

Your good luck come to the end.

等你冇鞋挽屐走。

Beat your little eye.

打你個小人眼。

Very soon you die.

等你成世都撞板。

Beat your little foot.

打你個小人腳。

Everything is no good.

打到你冇鞋挽屐走。

Beat your little mouth.

打你個小人口。

You always have bad result.

打到你有氣冇碇唞。

