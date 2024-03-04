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【死因研訊】27歲貧血女子氣促頭暈兩度入院　留院7天後肺栓塞搶救無效

社會 15:01 2024/03/04

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死者母親麥燕冰（右）。（陳曉欣攝）

有地中海貧血症及多囊卵巢症的27歲女子，2020年11月因氣促於北區醫院留醫，被診斷貧血及血壓高，留院3天後擬出院時因頭暈氣喘再入院，被診斷貧血。女病人留院期間曾胸口痛，其後出現肺栓塞搶救無效，留院7天後不治。死因庭今（4日）展開研訊。死者母親供稱，死者有月經失調問題，與友人遊主題樂園時突然氣促和發燒，留醫期間女兒出現肺栓塞，醫生表示已使用大量溶血劑，但仍溶不到心肺的血塊，最終搶救無效。

死者李凱盈（終年27歲）生前任自由工作者，2020年11月7日遊主題樂園時氣促和腳軟，同日在因貧血在北區醫院留醫，至11月11日胸口痛，翌日晚上出現肺栓塞症狀，11月13日凌晨搶救無效身亡。

死者母親麥燕冰供稱，女兒於2020年10月初起出現氣促，後來連步行亦有困難，同月中曾求診私家醫生，獲開藥後情況好轉。

及至11月7日下午，麥指女兒與友人遊主題樂園時突然氣喘和腳軟，樂園職員探測到死者發燒，同日被送往北區醫院急症室，醫生診斷女兒貧血及血壓高，遂安排她上病房。同月10日下午女兒獲准出院，但等候取藥時再度頭暈氣喘，同晚被診斷貧血再度住院。

麥續稱，女兒在11月11日發訊息稱感到胸口痛，翌日情況好轉毋須服食止痛藥。同日晚上10時許，麥稱醫院來電稱女兒有肺栓塞現象，情況危急，將安排電腦掃描。

麥指於當晚約11時許，女兒被送入深切治療部，凌晨約2時有醫生稱已急救了女兒1次，亦已應威爾斯親王醫院建議使用大量溶血劑，但仍溶不到心肺的血塊，「依家冇辦法」。麥要求醫生再做心外壓，醫生稱再做會致胸肺碎裂而拒絕，女兒最終11月13日凌晨近4時離世。

綜合先後於11月8日和11月10日診斷死者的急症室醫生證供，死者首次應診時沒有氣促，但血壓高及微燒，遂安排需留院觀察。死者第2次入院時有氣喘和頭暈，但肺片及心電圖均正常，同被診斷貧血須留院。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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