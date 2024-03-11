【中小學試題】小五中文搶分練習題答案　認識10個進階成語運用

▲ 小五中文搶分練習題答案。

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一.

1. 濫竽充數

2. 信口開河

3. 處之泰然

4. 刻舟求劍

5. 氣宇軒昂

6. 螳臂擋車

7. 鋌而走險

8. 東施效顰

9. 娓娓而談

10. 掩耳盜鈴

二.

1. 有時...有時

2. 首先...然後

3. 如果...就

4. 儘管...可是

5. 不但...酬且

6. 尚且...何況

三.

1. 這次是千載難逢的機會，你怎能錯過呢？

2. 你怎能把重要的工作交給粗心大意的志強呢？

3. 風這樣大，難道我不應該關上窗子嗎？

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