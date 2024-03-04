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【餐廳情報】麥當勞明起推出厚椰奶鐵　一連6天試飲價$9.9

社會 15:21 2024/03/04

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熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

麥當勞明起推出厚椰奶鐵，一連6天試飲價$9.9。（麥當勞提供）

由明天3月5日起，全綫250間麥當勞McCafé推出全新厚椰奶鐵，麥當勞App用戶可於3月5日時起至3月10日期間早上11時後，以試飲價$9.9率先品嚐。

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麥當勞指，全新厚椰奶鐵以香濃濃縮咖啡搭配極絲滑厚椰奶沖調而成，啖啖厚椰奶。麥當勞又指，市面上的「Latte」一般稱之為拿鐵或鮮奶咖啡，而McCafé今次特意命名厚椰奶鐵為「奶鐵」，全因其含奶量較常見的Latte更多，口感醇厚絲滑，並帶有濃郁椰子味道，厚而不膩，滿足味蕾多重體驗。熱椰香鮮奶咖啡則以3.7鮮牛奶沖調。

以上兩款McCafé全新咖啡同樣採用100%獲得「雨林聯盟認證」的McCafé house blend咖啡豆－－Cocoa Tazza，選自埃塞俄比亞、秘魯和墨西哥的精品級別100% Arabica咖啡豆。

為慶祝厚椰奶鐵登陸香港McCafé，由3月5日至3月10日期間早上11時後，麥當勞App用戶只需點擊麥當勞App首頁內的「McCafé優惠券」欄目，即可享「試飲價$9.9歎McCafé厚椰奶鐵（凍）」優惠。

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責任編輯：陳麗娜

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