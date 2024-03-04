【虛報行蹤】涉確診瞞行蹤提供虛假資料4罪成　王詩雅被判160小時社服令

▲ 被告王詩雅。（朱永倫攝）

榮源茶行太子女王詩雅出席全國人大代表洪為民生日宴後確診，王涉虛報赴宴當日行蹤，早前被裁定4項提供虛假資料罪成立，今（4日）於九龍城裁判法院被判160小時社會服務令。

被告王詩雅（38歲），被控4項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪。控罪指，被告在於2022年1月6至7日期間，明知而分別向衞生主任張竹君、獲授權人員辛麗芳和賴潔生訛稱其於2022年1月3日晚上的行蹤，即她離家前往灣仔餐廳 Reserva lberica Tapas Bar &Restaurant。

暫委裁判官葉青菁早前裁決時指，被告一方傳召的腦神經科專家證人所撰報告沒參考被告隔離時的所有醫療紀錄，在面見亦沒有為被告進行客觀科學檢測，以查證被告聲稱的病徵，故此不接納專家指被告認知能力受損的意見。

暫委裁判官又指，張竹君等3人是衞生署職員，被告亦沒有認知障礙，唯一合理推論是被告提供虛假資料時屬明知而為，裁定她所有罪名成立。

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記者：梁錦麟