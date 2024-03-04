【人事變動】港產數學家陳漢夫獲委任嶺大副校長　6月履新任期5年

▲ 城大理學院院長陳漢夫將於6月起出任嶺大學術暨教務副校長。（嶺大提供）

港產數學家、城市大學理學院院長兼數學系講座教授陳漢夫將過檔出任嶺南大學學術暨教務副校長，6月1日起生效，任期5年。嶺南今日（4日）宣布校董會通過上述任命，並指陳漢夫是嶺大最近啟動「嶺大60全球學者招募」聘用的國際知名學者之一，陳漢夫同時獲嶺大聘為科學計算講座教授，將負責帶領大學學術教育策略發展及管理教職員事務，包括招聘和挽留人才等。

曾任城大理學院創院院長 「全球首2%頂尖科學家」連續多年上榜

嶺大表示，嶺大校董會經諮詢諮議會的建議後通過任命，陳漢夫將帶領大學在學術教育方面的策略發展、監督文學院、社會科學院、商學院和跨學科學院的學術運作，並將管理教職員事務，包括招聘、發展和挽留人才，以及不同的支援部門，如服務研習處、嶺南大學持續進修學院、圖書館和資訊科技服務中心等，並透過協理副校長（學術素質保證與國際事務）監督環球教育處以及教與學中心。

陳漢夫表示，很榮幸獲委任為嶺大學術暨教務副校長，他多年來以作育英才為理念，與嶺大校訓「作育英才，服務社會」理念不謀而合，亦是促使他決定加入嶺大的原因，他將全力推動嶺大成為一間在數碼時代領先的研究型博雅大學，同時培育知識和品德並重的學生。

通過全球招募計劃聘任 校長秦泗釗信能提升大學聲譽

嶺大校董會主席姚祖輝祝賀陳漢夫的任命，他表示，校董會對陳漢夫擔任此重要崗位表示欣喜，隨著立法會通過修訂《2023年嶺南大學（修訂）條例草案》，副校長的人數由1位增至3位，進一步壯大嶺南的領導團隊，並促進學術發展。

嶺大校長兼韋基球數據科學講座教授秦泗釗亦對此表示熱烈歡迎，指陳漢夫在本地和國際上擁有豐富的研和管理經驗，非常適合擔任學術暨教務副校長一職，對嶺南大學在數碼時代成為領先的研究型博雅大學的願景至關重要，有信心他能夠在提升大學學術聲譽和全球交流方面作出重大貢獻。

據嶺大介紹，陳漢夫在香港土生土長，為高等教育界的卓越領袖和國際知名的傑出學者，目前擔任城大理學院院長兼數學系講座教授，以及香港心腦血管健康工程研究中心的聯席總監和首席科學家。他於2019年至2021年擔任城大理學院創院院長，並於2021年至2023年擔任城大副校長（學生事務）；加入城大前，他曾在美國馬薩諸塞大學阿默斯特分校、香港大學、香港科技大學及香港中文大學工作。

陳漢夫曾入選美國科學資訊研究所（ISI）全球高被引數學家名單（2001年）；自2019年起登上美國史丹福大學公布的「全球首2%頂尖科學家」，在數值和計算數學的領域中更居於前百分之一；陳作為首席研究員獲得的外來資助超過1,300萬港元，當中包括來自香港研究資助局、首次授予數學家的協作研究金。

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責任編輯：馮琪雅