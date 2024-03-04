  • 21°C
香港時間 : 2024304日 (週一) 17:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中年好聲音2丨安雅希勇奪92分第三度獲MVP　古淖文冼靖峰合唱《祝君好》被張佳添大讚

娛樂 15:44 2024/03/04

分享：

分享：

熱門 中一面試 保暖大法 新手爸媽 李龍基 IB全面睇 高才通 婚後事 會員有獎 區區有好校 名校專區

林若盈在《中年好聲音2》10強止步。

由車婉婉擔任主持的TVB節目《中年好聲音2》在昨晚（3月3日）是最終樂章．序《九強戰！聲夢學員中二合唱！》，10強選手將與《聲夢》學員合唱爭奪9強席位，並繼續有肥媽、伍仲衡、 張佳添、周國豐和陳慧嫻擔任評審。

昨晚《中年好聲音2》的焦點是安雅希與黃洛妍（Janees）這對組合！唱《我不難過》的兩人同是唱得之人，兩人一唱一和非常合拍，加上充滿感情的歌聲，令眼淺的肥媽感動落淚，最終兩人獲得全晚最高分92分。

張佳添大讚：「有啲似上次安雅希同支嚳儀唱《如願》，我係拆唔到嚟畀分，當Janees唱『讓我走』嗰度，我直情係感動，雅希去到中間時有一種遇強愈強嘅感覺，你個聲音係籠罩住呢個場，聽到好Touching。」

伍仲衡亦說：「好睇到你哋嘅化學作用，Janees幫到安雅希好多，有幾句和音全部都好高音，但你係黐到雅希實一實！」最終安雅希再度獲得MVP，今次亦是她第三度獲得MVP。

安雅希（右）與Janees這個強強組合發揮理想。

至於古淖文與冼靖峰（Archie）同樣演出亮眼，兩位型男深情演唱《祝君好》大晒柔情一面，最終獲得91分，肥媽大讚：「淖文啲撈味冇晒，Feel到你嘅真心。」

而陳慧嫻說：「合作得好好，但又未到天衣無縫，A-啦！」伍仲衡大讚Archie進步不少：「《聲夢》嗰時係唱得好，但你今日係多咗份感動。」張佳添則說：「Archie幫到淖文好多，感覺唔係兩個男仔談戀愛，而係兩個男仔談論緊戀愛，然後大家攬住喺度喊，感覺好正。」

古淖文與冼靖峰。

林若盈喊住離開舞台

兩位甜姐兒林若盈與趙小婷合唱《一加一》，惟兩人揀錯歌未能感動評審，陳慧嫻直言：「你哋今晚好似唱遊咁，冇咗一山比一山高嘅感覺，聽完好似冇咩聽到咁。」

最終只獲得80分的若盈在累積排名榜包尾，止步10強，出名喊包的若盈說：「我好想講，我每次喺台上流嘅都係幸福嘅眼淚，入到10強我覺得好感恩，亦都好開心可以參加呢個比賽。多謝五位評審老師令我好想繼續進步，可以好開心咁唱歌，多謝媽咪每次都煲定好多嘢畀我飲，同埋要多謝Mable（曹敏寶），因為係佢迫我參加呢個比賽！」

林若盈（左）與趙小婷合唱《一加一》。

9強名單如下（排名不分先後）：

古淖文／劉威煌／顏米羔／安雅希／黃劍文／譚輝智／沈宗賢／陳俞霏／陳蒨葶

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

中年好聲音丨周吉佩辦首個個人簽唱會　提前與過百粉絲過白色情人節
15:30 2024/03/03
中年好聲音丨周吉佩辦首個個人簽唱會　提前與過百粉絲過白色情人節
中年好聲音丨曹敏寶自揭曾患產後焦慮症　當場淚崩：我可能好傻！
18:17 2024/02/26
中年好聲音丨曹敏寶自揭曾患產後焦慮症　當場淚崩：我可能好傻！
中年好聲音2丨陳燕娜鄭梓浩被Foul　古淖文再獲頒MVP感謝谷婭溦
12:39 2024/02/26
中年好聲音2丨陳燕娜鄭梓浩被Foul　古淖文再獲頒MVP感謝谷婭溦
星二代學校︱周吉佩女兒奪3個進步獎　讀一條龍直資名校曾誕4名IB狀元
18:30 2024/02/23
星二代學校︱周吉佩女兒奪3個進步獎　讀一條龍直資名校曾誕4名IB狀元
HOME即是識丨周吉佩支嚳儀被森美嘲「吉儀隊」　魏嘉信要與曹敏寶「生三個」？
21:17 2024/02/20
HOME即是識丨周吉佩支嚳儀被森美嘲「吉儀隊」　魏嘉信要與曹敏寶「生三個」？

你可能感興趣

中年好聲音丨周吉佩辦首個個人簽唱會　提前與過百粉絲過白色情人節
15:30 2024/03/03
中年好聲音丨周吉佩辦首個個人簽唱會　提前與過百粉絲過白色情人節
中年好聲音丨曹敏寶自揭曾患產後焦慮症　當場淚崩：我可能好傻！
18:17 2024/02/26
中年好聲音丨曹敏寶自揭曾患產後焦慮症　當場淚崩：我可能好傻！
中年好聲音2丨陳燕娜鄭梓浩被Foul　古淖文再獲頒MVP感謝谷婭溦
12:39 2024/02/26
中年好聲音2丨陳燕娜鄭梓浩被Foul　古淖文再獲頒MVP感謝谷婭溦
中年好聲音 綜藝節目 TVB 趙小婷 冼靖峰 黃洛妍

最高瀏覽

植物人｜中國留學生加拿大武術賽遭打成植物人　母控主辦單位錯配職業選手報新人組
植物人｜中國留學生加拿大武術賽遭打成植物人　母控主辦單位錯配職業選手報新人組