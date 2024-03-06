  • 20°C
香港時間 : 2024307日 (週四) 13:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「老人家骨頭脆」預防有法  最新科研蟲草多醣納米硒保健產品助對抗骨質流失

特約 00:00 2024/03/06

分享：

分享：

熱門 中一面試 婚後事 新手爸媽 IB全面睇 李龍基 名校專區 保暖大法 高才通 會員有獎 區區有好校

隨着香港人口老化，骨質流失高危人士愈來愈多，由於骨質流失初期並無明顯徵狀，患者往往發生骨折後才知道中招，嚴重後果不但影響日常生活，更會導致殘疾，甚至死亡，絕不能忽視，更要防患於未然。預防骨鬆，要從生活習慣和飲食入手，並配上合適的保健產品，全方位為健康做好強化管理。

骨質流失人士隨人口老化大幅增加 

香港社會逐步邁向高齡化，按政府統計數據推算，未來十年，50歲以上人口將以雙位數百分比升幅，預計2050年會有超過5成人口年齡超過50歲。骨骼的結構會隨年齡改變，一般來說，骨質於童年及青春期迅速增長，30多歲達至高峰，接近40歲，骨質流失開始變得明顯；女性在停經後，骨質流失更比正常加快，當骨質流失速度較正常快，會增加骨鬆及骨折的機會。

骨質流失會導致骨骼較為脆弱，高危人士甚至輕微碰撞或跌倒，都有機會發生骨折，尤其是髖骨、手腕和脊椎最容易因跌倒而造成骨折。髖部是連接人體軀幹及下肢的樞紐，一旦骨折，復康前便無法自行走動、失去自理能力，可能更因需要長期臥床而引發併發症，增加死亡風險，根據香港骨質疏鬆學會推算，每5名髖部骨折患者中約1名於1年內死亡。

骨質流失藥物或會產生副作用

醫生一般透過藥物改善骨質流失人士，目的增加骨質密度、減低骨折風險和舒緩骨質流失。現時抗骨質流失藥物有口服劑型的雙膦酸鹽、雷洛普芳及骨化三醇；但根據香港衞生署資料顯示，服用這類藥物可能會出現副作用如頭痛、噁心、腹痛、水腫和皮疹等。因此可考慮服用補充品增強骨質密度。從中醫角度，依中醫古籍《素問．痰論》有云「腎主骨，腎虛則骨不壯」，即腎虛是骨質流失的根源，中藥配方以女貞子等補肝腎藥材為主。坊間有不少標榜「強骨」的補健產品，市民選擇前應仔細看清成分及成效，才能使用得宜。

本地大學科研蟲草多醣納米硒研保健產品 由根源提升骨質

骨頭組織內有破骨細胞及造骨細胞，前者將舊的骨組織分解，而後者則會填補新的骨組織，兩者令骨頭不斷地新陳代謝。位元堂則針對根源，使用本地大學專有科研技術所研究出的功能性食品原料蟲草菌絲體Cs4多醣蛋白功能化納米硒（Cs4-SeNPs），能從造骨細胞着手，以倍速增強造骨細胞活性，有助強化骨質密度*。當中兩大專有成分：有機認證的海藻鈣及生物活性膠原胜肽，能減低骨質流失、有助關節軟骨更新，成分還包括有補腎強骨作用的女貞子，以及促進鈣吸收的維他命D3。

「骨盈素」結合中西配方研製而成，當中獨有蟲草Cs4多醣蛋白納米硒，口服粉劑可快速吸收，迅速提升硒水平，有助強硬骨和生軟骨，全方位保持骨骼及關節健康。不單老年人不怕骨頭脆，為預防骨質流失，應該由年輕做起，「骨盈素」適合成年人、經常腰膝痠軟、運動量不足和容易受傷人士等；服用6星期後，實驗證實骨質密度模型有顯著改善*。產品採用口服粉劑，可直接服用，能快速在口腔吸收，減免被胃酸分解的機會；而且服用方便，對較易有吞嚥問題的長者容易服用，亦方便繁忙的都市人。

位元堂早前舉行健康講座，提供有關骨質疏鬆的健康資訊。

位元堂是香港擁有百年歷史的中藥品牌，一直致力推廣大眾注重健康、養生，預防病患，早前在沙田舉行公眾健康講座，宣揚關注骨鬆問題，並提供中醫、食療、運動和檢查等多方面資訊。位元堂執行董事鄧蕙敏表示：「本港人口日趨老化，社會、醫療體系均面臨重大負擔，位元堂擁有全港最大的中醫團隊，一直秉承『治未病』宗旨，結合大學科研，以嶄新技術研發出含骨盈素，是從根源入手，有補硬骨、增軟骨、活化細胞作用，希望協助大眾預防面對骨質流失問題。」

位元堂執行董事鄧蕙敏指公司一直堅守「治未病」理念，關注社會大眾健康。

講座相關產品：https://bit.ly/4c8leVQ

* Journal of Functional Foods, 2023, 110: 105832.

（資料由客戶提供）

最高瀏覽

癌症殺手丨29歲男子與妻同患肝癌　醫生：或與飲水習慣有關
癌症殺手丨29歲男子與妻同患肝癌　醫生：或與飲水習慣有關