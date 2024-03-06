「老人家骨頭脆」預防有法  最新科研蟲草多醣納米硒保健產品助對抗骨質流失

隨着香港人口老化，骨質流失高危人士愈來愈多，由於骨質流失初期並無明顯徵狀，患者往往發生骨折後才知道中招，嚴重後果不但影響日常生活，更會導致殘疾，甚至死亡，絕不能忽視，更要防患於未然。預防骨鬆，要從生活習慣和飲食入手，並配上合適的保健產品，全方位為健康做好強化管理。

骨質流失人士隨人口老化大幅增加

香港社會逐步邁向高齡化，按政府統計數據推算，未來十年，50歲以上人口將以雙位數百分比升幅，預計2050年會有超過5成人口年齡超過50歲。骨骼的結構會隨年齡改變，一般來說，骨質於童年及青春期迅速增長，30多歲達至高峰，接近40歲，骨質流失開始變得明顯；女性在停經後，骨質流失更比正常加快，當骨質流失速度較正常快，會增加骨鬆及骨折的機會。

骨質流失會導致骨骼較為脆弱，高危人士甚至輕微碰撞或跌倒，都有機會發生骨折，尤其是髖骨、手腕和脊椎最容易因跌倒而造成骨折。髖部是連接人體軀幹及下肢的樞紐，一旦骨折，復康前便無法自行走動、失去自理能力，可能更因需要長期臥床而引發併發症，增加死亡風險，根據香港骨質疏鬆學會推算，每5名髖部骨折患者中約1名於1年內死亡。

骨質流失藥物或會產生副作用

醫生一般透過藥物改善骨質流失人士，目的增加骨質密度、減低骨折風險和舒緩骨質流失。現時抗骨質流失藥物有口服劑型的雙膦酸鹽、雷洛普芳及骨化三醇；但根據香港衞生署資料顯示，服用這類藥物可能會出現副作用如頭痛、噁心、腹痛、水腫和皮疹等。因此可考慮服用補充品增強骨質密度。從中醫角度，依中醫古籍《素問．痰論》有云「腎主骨，腎虛則骨不壯」，即腎虛是骨質流失的根源，中藥配方以女貞子等補肝腎藥材為主。坊間有不少標榜「強骨」的補健產品，市民選擇前應仔細看清成分及成效，才能使用得宜。

本地大學科研蟲草多醣納米硒研保健產品 由根源提升骨質

骨頭組織內有破骨細胞及造骨細胞，前者將舊的骨組織分解，而後者則會填補新的骨組織，兩者令骨頭不斷地新陳代謝。位元堂則針對根源，使用本地大學專有科研技術所研究出的功能性食品原料蟲草菌絲體Cs4多醣蛋白功能化納米硒（Cs4-SeNPs），能從造骨細胞着手，以倍速增強造骨細胞活性，有助強化骨質密度*。當中兩大專有成分：有機認證的海藻鈣及生物活性膠原胜肽，能減低骨質流失、有助關節軟骨更新，成分還包括有補腎強骨作用的女貞子，以及促進鈣吸收的維他命D3。

「骨盈素」結合中西配方研製而成，當中獨有蟲草Cs4多醣蛋白納米硒，口服粉劑可快速吸收，迅速提升硒水平，有助強硬骨和生軟骨，全方位保持骨骼及關節健康。不單老年人不怕骨頭脆，為預防骨質流失，應該由年輕做起，「骨盈素」適合成年人、經常腰膝痠軟、運動量不足和容易受傷人士等；服用6星期後，實驗證實骨質密度模型有顯著改善*。產品採用口服粉劑，可直接服用，能快速在口腔吸收，減免被胃酸分解的機會；而且服用方便，對較易有吞嚥問題的長者容易服用，亦方便繁忙的都市人。

▲ 位元堂早前舉行健康講座，提供有關骨質疏鬆的健康資訊。

位元堂是香港擁有百年歷史的中藥品牌，一直致力推廣大眾注重健康、養生，預防病患，早前在沙田舉行公眾健康講座，宣揚關注骨鬆問題，並提供中醫、食療、運動和檢查等多方面資訊。位元堂執行董事鄧蕙敏表示：「本港人口日趨老化，社會、醫療體系均面臨重大負擔，位元堂擁有全港最大的中醫團隊，一直秉承『治未病』宗旨，結合大學科研，以嶄新技術研發出含骨盈素，是從根源入手，有補硬骨、增軟骨、活化細胞作用，希望協助大眾預防面對骨質流失問題。」

▲ 位元堂執行董事鄧蕙敏指公司一直堅守「治未病」理念，關注社會大眾健康。

講座相關產品：https://bit.ly/4c8leVQ

* Journal of Functional Foods, 2023, 110: 105832.

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