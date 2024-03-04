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【航空意外】2019年直升機林錦公路上空解體　調查報告揭主旋翼軸撞擊導致

社會 15:57 2024/03/04

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2019年直升機林錦公路上空解體，調查報告揭主旋翼軸撞擊導致。（香港警察專頁／資料圖片）

香港飛行總會一架Robinson R44 II型直升機於2019年5月19日在大埔林錦公路上空解體的意外，民航意外調查機構今日（4日）發表意外調查報告，認為意外可能成因是由於主旋翼軸撞擊導致主旋翼葉片與機身和駕駛艙區域接觸，造成直升機在飛行中發生災難性解體。

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事發一名飛行員當日駕駛該直升機由大埔地區返回石崗機場。下午約5時25分，直升機在林錦公路近嘉道理峽上空約海拔2,000英呎解體，機身撞擊大帽山郊野公園以西一處私人農場及植物公園地帶後起火，部分機身焚毀。飛行員於意外中死亡。

調查報告認為，意外的可能成因是由於主旋翼軸撞擊導致主旋翼葉片與機身和駕駛艙區域接觸，造成直升機在飛行中發生災難性解體。

調查小組就意外向香港飛行總會提出了一項安全建議，以持續提升飛行員的安全意識，減低主旋翼軸撞擊的風險。調查由專業的意外調查小組嚴格按照國際民用航空組織的國際標準進行。

民航意外調查機構發言人表示，調查目的是找出意外發生的經過和成因，以避免同類事件再次發生。調查期間，民航意外調查機構已就報告充分諮詢所有相關人士。調查報告可於民航意外調查機構網頁下載。

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責任編輯：陳麗娜

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