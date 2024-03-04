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【財政赤字】陳茂波：不需要擔心政府出現結構性財赤　發債息口不一定要達4至5厘

政治 16:00 2024/03/04

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陳茂波表示，不需要擔心政府出現結構性財赤。（陳靜儀攝）

財政司司長陳茂波表示，預計經營帳戶及綜合帳戶將分別在2年及3年後恢復收支平衡，不需要擔心政府出現結構性財赤。他強調，發債不會用作支付政府經常性開支。

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《財政預算案》提出下年度發行政府債券1200億元。陳茂波今日出席一個電台節目時，被問到發債息率是否要4至5厘才能吸引市民，陳茂波回應指，發債要審時度勢，他提到政府有大約7千億元儲備，因此不急於一時發債。他又指，目前仍未知道今年息口具體調整的幅度和速度，但市場普遍預期今年會見頂，料稍後會開始回落。

至於會否縮減公務員編制、或減薪酬，陳茂波回應指，不希望政府行為對打工仔有負面影響，又稱政府有很多新舉措，透過精簡程序、使用科技等，希望在不增加人手下，以提升效率。

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記者：趙居逸

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