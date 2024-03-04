孕婦飲食︱懷孕初期作嘔作悶？　營養師分享9招貼士舒緩孕吐【附食物推薦】

▲ 營養師吳耀芬分享9招貼士舒緩孕吐。

【懷孕/孕婦/孕吐/產前產後】電視劇常常有一個戲碼，如女主角無故作嘔，就會被猜測是否懷孕！事實上，在現實中，孕媽媽並非必須會有孕吐，但如果遇上孕吐又可以怎樣舒緩呢？

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首先，孕吐的原因是由於懷孕初期的體內荷爾蒙（黃體素及雌激素）增加，令腸道蠕動及食物排空速度減慢，感到噁心或出現嘔吐，亦會增加了孕媽媽嗅覺的敏感度和出現口味改變的情況，但程度則因人而異。

隨著懷孕周數增加，孕吐的情況便會慢慢減少。另外，懷孕初期的胎兒主要的營養來自於胚胎中的卵黃囊，因此即使有孕吐也不需過於擔心影響胎兒成長。

媽媽們可以嘗試以下一些紓緩孕吐的小貼士，來減少作嘔作悶。

1. 實行「少食多餐」的飲食模式，定時進食三餐外，應在三餐中間加插小食時間，以攝取足夠營養及避免因空腹而分泌過多胃酸。

2. 水或流質食物盡量在兩餐之間少量多次攝取，可減少肚脹

3. 選擇乾身、低脂、含豐富碳水化合物的食物，如飯、麵、薯蓉、麵包、餅乾等

4. 多吃自己喜歡而不會噁心的食物

5. 避免進食肥膩、煎炸、辛辣的食物、咖啡、汽水、蒜頭及其他香料

6. 多休息及放鬆心情

7. 薑水中的薑醇及薑烯酚可以幫助止吐，有助舒緩孕吐

8. 維他命B雜可幫助抑制嘔吐感，來源包括五穀類如麥片、糙米、粟米、深綠色蔬菜、瘦肉及蛋。

9. 如情況嚴重，完全吃不下、出現體重下跌，應尋求婦產科醫生及營養師的協助

▲ 營養師吳耀芬（Kathy）

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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