【體育盛事】LIV Golf香港站獲頒授M品牌認可　選手期待在香港球迷前展現球技

▲ 米基遜（Phil Mickelson）( LIV Golf 提供)

LIV Golf職業高爾夫球巡迴賽香港站將於3月8日至10日，在香港哥爾夫球會粉嶺球場舉行，賽事獲大型體育活動事務委員會頒發的「M」品牌認可，以協助提升香港作為亞洲體育盛事之都的形象。

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選手之一美國的米基遜表示，很期待將 LIV Golf 帶到香港，認為能夠將最高水平的高爾夫帶到世界各地，很高興今次有機會在這城市留一個星期，藉此機會好好認識香港。

另一位參賽者澳洲的史密夫指，很喜歡到訪香港，食物很美味，城市很熱鬧，曾去了跑馬地馬場， 就在香港的中心地帶，那邊也有很多購物中心，四處去逛一逛也很寫意。他認為亞洲整體上有一個非常好的高爾夫球社區，他們都希望看到世界上最好的球員來到他們的城市比賽。認為能夠到這些城市體驗不同的市場和文化，也可以在當地球迷前展現球技實在是太好了。

瑞典職業高爾夫球手斯滕森稱，之前只在香港打過一次比賽，很期待回到這個城市。他認為香港的球迷都很熱愛高爾夫，加上香港是一個充滿活力的城市，也是亞洲主要城市之一，所以他們都會受到球迷們的喜愛。他又期待在球場上看到一些熟悉的面孔，形容這是香港站的其中一個亮點。

參賽陣容包括14位大滿貫冠軍球手：最新簽約加入的拉姆（Jon Rahm）、加西亞（Sergio Garcia）、高普卡（Brooks Koepka）、米基遜（Phil Mickelson）、莊臣（Dus.n Johnson）、 史密夫（Cameron Smith）、德尚博（Bryson Dechambeau）、列特（Patrick Reed）、斯滕森（Henrik Stenson）、屈臣（Bubba Watson）、奧蒂 臣（Louis Oosthuizen）、麥道爾（Graeme McDowell）、佳馬（Mar.n Kaymer ）和舒瓦澤爾 （Charl Schwartzel）。

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責任編輯：陳麗娜